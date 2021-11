5 tips om een fijn thuiskantoor te creëren

Zeker nadat Rutte in een persconferentie nog eens benadrukte dat we ook na 1 september nog vanuit huis zullen werken, is het je duidelijk dat je op zoek moet naar een minder tijdelijke oplossing. Zo creëer je een fijne home office from scratch.

Geen ruimte voor een home office

In de ideale wereld heb je een extra kamer die je nu niet gebruikt, en waar je voortaan de deur achter je dicht kan trekken om geconcentreerd aan de slag te gaan. Maar de meesten van ons hebben niet zomaar een kamer over en zijn er op aangewezen om in de woonkamer of slaapkamer aan de slag te gaan.

Toch is een plek die helemaal toegewijd is aan werk wel de beste optie. Waarschijnlijk heb je ook wel gemerkt dat je rug, nek en schouders het niet heel leuk vinden om de hele dag op de bank te werken. Misschien vind je het lastig om te stoppen aan het einde van je werkdag, of is het onrustig in je hoofd, omdat je op dezelfde plek werkt en woont. Een home office creëren kan dan een oplossing zijn, maar hoe doe je dat zonder veel ruimte?

1. Kies een toegewijde werkplek

Als je nog geen home office hebt, is het verleidelijk om overal en nergens te werken. In bed als je net wakker bent, in je tuin als er weer wat zonnestralen doorkomen en aan de keukentafel als je je echt even moet concentreren. Natuurlijk is het fijn dat je even naar de bank kunt verhuizen, als dat je op dat moment motiveert. Maar probeer 80 procent van de tijd wel dezelfde werkplek te kiezen.

Dit zal het namelijk makkelijker maken om in werkmodus te komen, maar ook om daar weer uit te komen aan het einde van je werkdag.

2. Laat het licht voor je werken

Het is fijn om op een plek te werken met voldoende natuurlijk licht. Sterker nog, het kan zelfs voor een boost in productiviteit zorgen. Maar zeker nu de dagen alweer wat donkerder worden is het slim om ‘taakverlichting‘ in te zetten. Taakverlichting zorgt voor het juiste werklicht en helpt je daardoor ook in werkmodus (of juist daaruit) te komen.

Ben je snel afgeleid? Een bureaulamp kan wonderen doen voor je concentratie. Let daarbij ook op de warmte van het licht. Licht kan je werkplek warm aan laten voelen of het de oppepper geven die je nodig hebt.

3. Gebruik geuren voor je mindset

Net als licht hebben ook geuren invloed op je mindset. Jennie from the Blog werkt door haar blog al jaren vanuit huis en tipte op Instagram om ‘s ochtends als je gaat werken een kaarsje aan te steken en deze uit te blazen als je klaar bent met werk. Maak daar een geurkaarsje van en dat effect is nog groter.

Essentiële oliën zijn natuurlijk ook een goede optie. Feng shui expert Amanda Gibby Peters tipt op MindBodyGreen om een verkwikkende geur als eucalyptus, pepermunt of citrus te kiezen.

4. Maak je werkplek een fijne plek om te zijn

Zorg dat je werkplek een fijne plek is om te komen als je een toegewijde plek hebt gekozen. Niemand minder dan Marie Kondo raadt aan om bureau-accessoires te kopen waar je echt dol op bent. Dus geen saai en effen notitieboekje van de Action, maar een notitieboek waar je blij van wordt.

Ga daarbij niet alleen voor de essentials, maar denk ook aan een foto die mooie herinneringen oproept, een kaartje of een kristal. Houd je van planten? Zet er dan ook één op je werkplek, want onze groene vrienden zorgen ook nog eens voor meer productiviteit.

5. Investeer in een betere oplossing

Nu we de komende tijd sowieso nog zullen thuiswerken en steeds meer bedrijven na gaan denken over remote werken, is het verstandig om te kijken of je toch geen bureau kwijt kunt in je slaapkamer of woonkamer. Dit is de makkelijkste oplossing om je werk en privéleven (letterlijk en figuurlijk) gescheiden te houden. Dit hoeft natuurlijk geen groot bureau te zijn! Zo lang je er maar met je laptop aan kunt zitten, volstaat het.

Toch aangewezen op de keukentafel? Investeer dan in een stabureau (een opzetstuk waardoor je soms staand kan werken) of in ieder geval een laptopstandaard, losse muis en een los toetsenbord. Zorg dat je deze aan het einde van de werkdag opbergt in een krat of opbergdoos. Zo word je niet met je werkspullen geconfronteerd als je eigenlijk zou moeten ontspannen op je vrije avond.

Bekijk ook: 4 x hier moet je op letten bij het uitkiezen van kunst voor in je huis