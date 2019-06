Earth Defense Force: Iron Rain Review

Deze, vele serieuzere, spin-off biedt spelers enerzijds betere looks en de nodige uitdaging, maar anderzijds slechts 50 missies vol insecten om te verdelgen. Toch is er genoeg vermaak te vinden in deze game!.

Wat is het?

Ontwikkelaar Yuke’s probeert met Iron Rain de westerse wereld wat meer aan te spreken door de nadruk wat meer op het verhaal te leggen dan de hoofddelen van deze third-person shooter franchise dat doen. De game neemt je mee naar de toekomst (2028), waarin een gigantisch buitenaards schip opduikt en allerlei wezens op aarde worden los gelaten. Dit doet direct denken aan de perikelen uit de film Independence Day. Alleen is het dit keer niet Will Smith die in de hoofdrol staat en niet Amerika dat het strijdtoneel vormt, maar moet jij als EDF-soldaat Closer in fictieve omgevingen vechten voor het behoud van de planeet. In een notendop is dit het flinterdunne en compleet onbelangrijke verhaal dat zich uitstrekt over ongeveer 50 missies.

Belangrijker is waar je iedere missie mee bezig bent in de game, namelijk het coöperatief met maximaal vijf andere spelers uitroeien van onder andere enorme mieren, spinnen, schorpioenen, kevers en robots. ‘Enorm’ is hierbij nog zacht uitgedrukt als je bedenkt dat de dieren normaal onder je schoen passen en nu niet eens in een etage van een gebouw te proppen zijn. Gedurende de hele game komen deze beesten massaal op je af gestormd met als doel de aarde te veroveren.

Naast deze vijanden duiken er zo nu en dan gigantische monsters op die je kunt vergelijken met de aliens uit de film Pacific Rim of het iconische Japanse wezen Godzilla. De normale vijanden zijn al groot in omvang, maar deze wezens torenen boven de hoogste gebouwen uit. Je krijgt behoorlijk wat voor je kiezen in Earth Defense Force: Iron Rain, waarmee de verschillende eenheden in het EDF-team moeten afrekenen. Iedere eenheid heeft hiervoor zijn eigen unieke vaardigheid zoals vliegen met een jetpack.

Los van de verschillende klassen biedt Iron Rain je een arsenaal aan wapens. De game start met redelijk eenvoudige wapens zoals een automatisch geweer, granaten en een shotgun. Gaandeweg je meer vijanden verslaat, verdien je geld en verzamel je gekleurde edelstenen om nieuwe wapens zoals lasergeweren, geleide raketten en zwaarden te kopen. Telkens worden de wapens krachtiger. Daarnaast kun je meer bepantsering en verschillende vallen zoals mijnen kopen met je zuurverdiende geld. Dat moet ook wel, want de mate van tegenstand in de game neemt snel toe en daarmee loopt de moeilijkheidsgraad snel op. De game is een stuk pittiger dan vorige EDF-games.

Is het wat?

Aan de enorme hoeveelheden vijanden die op je af komen en de snel oplopende moeilijkheidsgraad merk je dat EDF Iron Rain niet bedoeld is om alleen te spelen. Je kunt de game alleen doorlopen en zelfs in een hele beknopte Mercenary modus tegen elkaar spelen maar dit is niet de kern van het spel. Het is veel leuker om met maximaal vijf vrienden online (, maar ook offline met een vriend of vriendin) de insectachtige vijanden te lijf te gaan en zo missies te doorlopen. Dit kon al in de voorgaande delen van de franchise en dat is gelukkig niet veranderd.

Het is maar goed dat de focus van de game op teamwork ligt. Will Smith was weliswaar dé held in Independence Day, maar een hele invasie terugdringen heeft hij niet in zijn eentje gedaan. In Iron Rain dring je de invasie ook niet moederziel alleen terug, al kan dit wel. Het spel is gebouwd om dit met maximaal vijf andere spelers online (of met twee spelers offline) te doen. Dit is dan ook het leukste (en het makkelijkste). De kunst is om goed af te stemmen wie welke klasse heeft en met welke wapens de insecten en andere aliens verpletterd worden en jezelf steeds sterker maken door wapens te kopen om effectiever te vechten tegen het buitenaards gespuis.

Plus- en minpunten

+ Perfect om samen te spelen

+ Veel variatie door klassen en wapens

+ Genoeg afwisseling wat betreft vijanden

- Alleen spelen is niet zo leuk

- Mercenary modus is te beknopt

- Omgevingen blijven ongeïnspireerd

Conclusie

Met samenspel als kern en talloze hordes aan enorme insecten om te verslaan biedt Earth Defense Force: Iron Rain genoeg vermaak voor tientallen uren. De vraag is alleen of onze westerse zieltjes daadwerkelijk gewonnen worden door de game. De positieve punten van de game mogen er in ieder geval zijn: een versterking van de verhaallijn waarbij alles net even wat meer vorm krijgt, de verbeterde grafische kant en de moeilijkheidsgraad die je soms laat zwoegen voor de overwinning.

Jammer genoeg heeft de spin-off ook wat valkuilen, waaronder een ongebalanceerd systeem om wapens vrij te spelen, een beknopte versus modus en het gemis van het gevoel dat de serie juist zo sterk neer wist te zetten: het arcadegevoel. Ondanks deze punten is Iron Rain, vooral als je in co-op speelt met bekenden, een titel om van te smullen. Of de game het westerse publiek naar de franchise lokt, zal afhangen van degenen die de PlayStation Store bezoeken, want alleen daar is de game voorlopig digitaal te koop.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl