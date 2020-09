Aangebrand fruit en gedragen ondergoed: dit zijn de 8 gekste musea ter wereld

1. Burnt Food Museum, Virginia, Verenigde Staten

Weleens iets laten aanbraden? In het Burnt Food museum doen ze niet anders. Dit Amerikaanse museum is de ultieme culinaire catastrofe. Verbrande producten zoals aardappelen en brood hebben de hoofdrol en worden behandeld als ware kunst. Het motto van het museum is dan ook "To Cook the Museum Way - `always leave the flame on low . . . and then take a long nap."

Burntfoodmuseum.com

2. Chez Galip Hair Museum, Avanos, Turkije

Bah, haren in je doucheputje of een verdwaalde haar in het eten. Het Chez Galip Hair museum weet wel raad met zulke vrouwelijke haarplukken. In de kelder van pottenpakker Galip Körükçü hangen meer dan 16.000 plukken haar. Toen een dierbare vriendin van de pottenbakker de stad verliet, was hij erg verdrietig. Als herinnering knipte de vrouw daarom een stuk haar voor hem af. Sindsdien is het achterlaten van lokken een traditie geworden, wat resulteerde in een grote en opvallende collectie. Er hangt zelfs een schaar in het museum zodat ook jij een bijdrage kan leveren aan deze verzameling.

Chezgalip.com

3. Museum of Bad Art, Boston, Verenigde Staten

Ondanks het verschil in smaak, zullen de meeste huishoudens niet kiezen voor een mislukt schilderij boven hun keukentafel of in de gang. Het Museum of Bad Art deelt deze gedachte niet. Dit Amerikaanse museum heeft juist als doel om kunst te vinden dat een podium verdient omdat het zo slecht is. De 600 werken variëren van geschilderde portretten van mislukte beroemdheden tot aan schilderijen waarbij dieren uit verhouding zijn geschilderd. Al sinds 1933 worden deze mislukte kunstwerken verzameld op meest opmerkelijke plekken, zoals rommelmarkten, kringloopwinkels en vuilnisbakken.

Museumofbadart.org

4. Kent’s Dog Collar Museum, Leeds, Engeland

Tegenwoordig zijn hondenhalsbanden vrij standaard en praktisch, maar het Kent’s Dog Collar Museum neemt je mee in een tijdreis naar vorige eeuwen. In het museum zie je halsbanden uit periodes waarin ze leken op martelwerktuigen tot aan periodes waarin ze volledig versierd werden. Volgens het museum zegt dat heel veel over hoe wij honden behandelen en behandeld hebben.

Atlasobscura.com

5. The Museum of Broken Relationships, Zagreb, Kroatië

The Museum of Broken Relationships blijft stilstaan bij een moment waar de meesten het liefst zo snel mogelijk verder willen gaan. Door heel het museum vind je voorwerpen die de reden van de relatiebreuk vertellen of doen herinneren aan de oude geliefde. Zo ligt er in het museum bijvoorbeeld een zeventwintig jaar oude korst uit een wond van iemands eerste liefde of een speelgoedhamburger met een briefje met ‘zijn hond liet meer sporen achter dan dat hij deed’. Het museum heeft inmiddels ook een vestiging in de Amerikaanse stad Los Angeles

Brokenships.com

6. The Lingerie Museum, Los Angeles, Verenigde Staten

Ondergoed wordt ineens wel heel speciaal als het gedragen is door Hollywood-filmsterren. In het opvallende Frederick's of Hollywood gebouw vind je om die reden The Celebrity Lingerie Hall of Fame, waar gedragen ondergoed van Hollywood-filmsterren wordt getoond. Je vergaapt je er aan ondergoed van Madonna, Cher en zelfs van Tom Hanks.

Seeingstars.net

7. Museo Subacuático de Arte, Cancún, Mexico

Museo Subacuático de Arte in Mexico is razend populair; elk jaar bezoeken bijna 750.000 toeristen dit grootste onderwatermuseum ter wereld. Op de bodem van de zee vind je er 500 menselijke beeldhouwwerken. Met een snorkelmasker of duikend kun je een bezoekje brengen aan de beelden en het indrukwekkende koraal.

8. Musée des Égouts de Paris, Parijs, Frankrijk

Dat de stad van liefde ook een duistere kant heeft, bewijst Musée des Égouts de Paris. Via een putdeksel klim je naar het beginpunt van dit museum, oftewel de riooltunnels van deze romantische stad. Je ziet tijdens een rondleiding door deze stad wat mensen door het riool spoelen, je ruikt de stank en ziet overal ratten rondlopen.