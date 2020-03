’Risico’s meeroken nog steeds ernstig onderschat’

„Dit onderzoek laat zien hoe gevaarlijk rokers zijn voor niet-rokers. De risico’s van meeroken of passief roken worden nog steeds ernstig onderschat”, aldus onderzoeker Leonard Hofstra. Hij is bijzonder hoogleraar ’risk profiling in heart disease’ aan het Amsterdam UMC.

Wereldwijd zijn er zo’n 1 miljard rokers, waarvan er elk jaar zo’n 7 miljoen vroegtijdig overlijden. Minder bekend is dat rokers een kleine miljoen mensen, waaronder kinderen, dusdanig beschadigen met hun rook dat ze er aan overlijden. Hofstra: „Meeroken zorgt voor meer astma aanvallen en luchtweginfecties bij kinderen. Bij volwassenen wordt 20-30% meer longkanker en hartinfarcten gezien door meeroken. Dit zorgt ervoor dat in ons land jaarlijks tussen de 2000 en 3000 personen sterven door omgeving rook doordat rokers in hun nabijheid roken.”

Roker is ook dader

Op basis van deze getallen is het aantal rokers dat verantwoordelijk is voor het doodroken van 1 niet-roker, tussen 45 en 65. Ruim 800.000 kinderen in Nederland worden dagelijks blootgesteld aan de rook van rokers. „Alleen al het feit dat elke week één ongeboren kind sterft door een rokende moeder is al schokkend genoeg” aldus Hofstra. „Deze resultaten laten zien dat een roker niet alleen slachtoffer is van een industrie die een zeer verslavend middel heeft gemaakt, maar in feite is hij of zij tegelijkertijd ook een dader is die schade toebrengt aan een ander.”

De cardioloog benadrukt dat het coronavirus een zeer serieuze actuele aangelegenheid is. „Maar er sterven meer mensen aan roken en meeroken. In China zijn door het coronavirus in de eerste drie maanden van 2020 rond 3000 mensen overleden, terwijl in dezelfde periode in China zo’n 25.000 niet-rokers zijn gestorven door de rook van rokers. Daarnaast blijkt dat meeroken, net als zelf roken, het immuunsysteem verzwakt. Meerokers worden daarmee ongevraagd gevoeliger voor virus infecties, waarschijnlijk ook het coronavirus.”

Thuiswerkende rokers

Hofstra vreest voor thuiswerkende rokers tijdens de epidemie. „Veel mensen werken nu thuis of zitten in quarantaine zitten, en vook veel kinderen zijn thuis omdat de scholen gesloten zijn. „Niet-rokers met huisgenoten die wel roken worden hierdoor meer blootgesteld aan tabaksrook. (Mee)roken en de hele dag thuiszitten is in dit corona-tijdperk een dodelijke cocktail. Blijf nu vooral thuis, maar stop met roken én met meeroken!”