4 x tips om burenruzies te voorkomen

Uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) blijkt dat er vorig jaar maar liefst 20.000 meldingen zijn binnengekomen van conflicten tussen buren. Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. Er kwamen veel klachten binnen over te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen.

Ook bij ARAG werden soortgelijke meldingen gedaan. De afgelopen twee maanden is de rechtsbijstandverzekeraar hierover al 337 keer gebeld, sinds januari 722 keer. De verwachting is dat die aantallen in de zomer nog meer gaan stijgen omdat we dan langer buiten (in de tuin) zitten en dus sneller last van elkaar kunnen hebben.

Wimer Haagsma, jurist bij de rechtsbijstandverzekeraar, geeft hieronder vier tips om ruzie(s) met de buren te voorkomen.

1. Onbekend maakt onbemind

Sociaal contact is tanende en daar is maar één oplossing voor: meer contact maken met elkaar. Drink af en toe een kopje koffie, leer elkaar kennen, maak af en toe een praatje.

2. Reconstrueer de overlast

Wees open naar elkaar en vertel op een rustige en vriendelijke manier je buur- man of vrouw waar jij je aan stoort. Neem elkaar ook mee in wat je ervaart. Heeft de buurman last van het geluid van jouw tv of stoelpoten die over de vloer schrapen? Stap eens bij de buren naar binnen om te ervaren wat zij ervaren. Grote kans dat je zo meer begrip hebt voor elkaar.

3. Maak afspraken bij gebrek aan wettelijk kader

Ga je verbouwen? Er is geen wet die verplicht dat je om half vijf de boor moet neerleggen. Er staat in plaatselijke verordeningen hooguit iets over ‘overlast beperken tot schappelijke tijden’ of iets dergelijks. Het is natuurlijk wel zo netjes (en aardig) om rekening met elkaar te houden, bijvoorbeeld als je buren jonge kinderen hebben die op een vast tijdstip slapen.

Maak ook bij gebrek aan wetgeving goede afspraken met je buren om gedoe te voorkomen.

4. Geduld

De coronacrisis brengt veel spanningen met zich mee waardoor we ons sneller kunnen irriteren aan anderen. Het kan geen kwaad om eens iets vaker tot tien te tellen. Probeer je ook wat meer te verplaatsen in de ander.