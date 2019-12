Tips om het huis weer spik en span te krijgen

1. Rode wijn op het tapijt? Er staat altijd wel iemand klaar met de zoutstrooier. Niet doen, zout blijft vocht aantrekken waardoor er nieuwe vlekken zullen ontstaan. Wel doen: bruisend bronwater over de vlek gooien. De bubbels bruisen de vlek omhoog.

2. Vetspetters op je kleren tijdens het koken? Smeer deze zo snel mogelijk in met wat afwasmiddel (dat staat toch in de buurt) en was het kledingstuk uit onder stromend water. Kook verder in joggingpak.

3. Roetvlek van een kaars op de muur? Blaas het roet weg en haal de restanten weg met plakband. Eventuele restvlekken deppen met een papje van water en baking soda (zuiveringszout). Naspoelen met schoon water en zo nodig herhalen.

4. Rauw eitje gevallen? Strooi er zout op. Dit bindt het ei, waardoor je het na tien minuten met een spatel in de vuilnisbak kunt scheppen (deze tip geldt dus niet voor vloerbedekking).

5. Brandvlekje door de open haard op het parket? Schraap het verbrande stukje voorzichtig met een mesje af en smeer het daarna in met een beetje vloerolie of wax.