Beter reisklimaat op Antarctica

Slechte landbouw, onregelmatige seizoenen, beperkt zonlicht… Bepaald geen optimale omstandigheden voor een nederzetting op het continent. Maar door het langzaam veranderende klimaat worden de lokale zomermaanden steeds beter geschikt om te reizen. De verdraagbare gevoelstemperatuur buiten het centrum maakt dat steeds meer mensen het niemandsland bezoeken. Op 7 februari 2020 werd zelfs een recordtemperatuur van 20,75°C vastgesteld.

Toeristen trekken voornamelijk naar Antarctica van oktober tot maart, wanneer er voldoende daglicht is om een cruise-expeditie te maken. In 2019 bezochten 56.000 mensen het continent, een stijging van 53 procent ten opzichte van vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de International Association of Antarctica Tour Operators.

Dit kan je doen in Antarctica:

Walvissen spotten

Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Er leven maar liefst acht walvissoorten rondom Antarctica, waaronder de grootste diersoort ter wereld: de blauwe vinvis. Het roofdier wordt gemiddeld 25 meter lang en 100 ton zwaar!

Wildleven

Ⓒ Xinhua / eyevine

De krabbeneter Ⓒ Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld

In het najaar komen de eerste jonge pinguïns uit hun nesten en maken zichzelf zichtbaar voor de buitenwereld. Daarnaast is de Zuidpool ook geschikt om zeehonden te spotten. De Weddell-zeehond, de Rosszeehond, de krabbeneter, het zeeluipaard en de zuidelijke zeeolifant maken deel uit van de vijf antarctische soorten in het gebied.

Gletsjers bezichtigen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Karl Van Ginderdeuren

Langzaam varend door de ongerepte massa poolijs waarin nog geen scheurtje te bekennen is, ga je op expeditie naar eeuwenoude gletsjers. Luister naar het kraken van het compacte ijs terwijl je ziet hoe grote schotsen tegen de wand van het schip aanschuiven.

Onder de zuidelijke poolhemel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

Afhankelijk van je programma, heb je ook de mogelijkheid om te duiken, kajakken, te sneeuwschoenwandelen en te kamperen onder de helderblauwe lucht van de Zuidpool.

Hoe kom je er?

De meeste cruises richting Antarctica vertrekken vanuit Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld, gelegen in de punt van Argentinië. Vertrekken kan ook vanuit Chili of Nieuw-Zeeland.