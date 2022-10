Handige gadget die ons helpt rustig te worden met vogelzang

Video

‘Zieke’ bestuurder gepakt op vluchtstrook: 'Moet naar ziekenhuis!'

Tijdens een verkeerscontrole op de snelweg zien agenten opeens iemand met hoge snelheid over de vluchtstrook rijden. Nadat deze persoon is staande gehouden is er twijfel over de verklaring van de bestuurder. Heeft u zelf iets gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer@telegraaf.nl.