Een Brit met lippenstift - Peters Proefrit

Hij is niet alleen opvallend sportief, maar ook zeldzaam. Rover maakte in twee jaar, tussen 1998 en 1999, maar iets meer dan 1100 stuks. Nederland ontving er ongeveer tachtig. Omdat ’ie nogal duur was, werd het nooit een financieel succes. In ons land moest je bijna vijftig mille aan guldens aftikken. Maarja, dan heb je wel iets speciaals. Achter de lippenstift vind je een heerlijk motortje met een rauwe grom, die deze auto erg vermakelijk maakt.

Hoe slechter de weg, hoe beter de auto wordt. Het exemplaar is helemaal in topconditie gebracht door Almost Classic Cars in Berkenwoude. Het bedrijf vraagt 9950 euro voor dit kleine bommetje. Durf je door de make-up heen te kijken en je te laten verrassen door deze sportieve Brit?

