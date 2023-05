Premium Het beste van De Telegraaf

Dwangarbeid voor nazi’s kon zwaar werk aan spoor of licht werk op kantoor zijn ’Arbeidseinsatz’: goede tijden, slechte tijden

Kees Maas (r.onder) en collega’s voor hun barak. Later kregen ze een verlaten landhuis als onderkomen. Ⓒ FOTO Ton Maas

Zo’n 600.000 Nederlanders werden in de oorlog te werk gesteld in Duitsland, onder zeer verschillende omstandigheden. Zo herstelde Antoon van Lierop uit Heeze spoorwegen en sliep in goederenwagons terwijl Eindhovenaar Kees Maas in Berlijn op kantoor zat en logeerde in een landhuis.