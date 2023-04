Tips van Zamarra: zo bespaar je energie op de wasdroger

1. De meest energiezuinige wasdroger is een A+++-warmtepompdroger. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieucentraal betaalt u bij een gemiddeld gebruik van 2,3 wassen per week €70 per jaar aan energie. Een luchtafvoerdroger (energielabel C) verbruikt €240 aan energie per jaar.

2. Centrifugeer de was goed voordat u deze in de droger stopt, dit versnelt het droogproces en bespaart energie. Ook kunt u een droge handdoek aan de natte was toevoegen. Deze absorbeert het vocht en verspreidt het, waardoor de wasdroger sneller zijn werk kan doen.

3. Kies voor een automatisch droogprogramma, bij voorkeur het energiebesparende economy-programma. Dat duurt misschien iets langer, maar is wel zuiniger.

4. Haal de was snel na het einde van het programma uit de trommel. De wasdroger blijft namelijk lang doordraaien na afloop van het programma om te voorkomen dat de was kreukt. Dit kost ook energie.

5. Maak de sensor van de wasdroger regelmatig schoon zodat deze goed kan meten hoe nat het wasgoed is. Zo voorkomt u dat het droogproces onnodig lang duurt.