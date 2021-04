Deze app vertelt je precies waar de fruitbomen in bloei staan

Hierin vind je dezer dagen actuele updates over de bloei van bij voorbeeld momenteel de kersenbomen en later deze maand de peren- en appelbomen. Maar ook leuke tips over bij voorbeeld het mooi fotograferen van bloesem. Probeer eens water op de achtergrond te fotograferen; de schittering zorgt voor een bijzondere omlijsting. Foto’s kunnen vervolgens worden gedeeld.

De app bevat fiets- en wandelroutes door de Betuwe, de regio die ook wel bekend staat als de fruittuin van Nederland. Een derde van al het fruit dat in ons land wordt geteeld, komt hiervandaan.

De Appeldijk langs de Linge (bij Geldermalsen) is bij voorbeeld een prachtige plek om van de bloesem te genieten. In de app ook adressen van boomgaarden, handig als er straks fruit kan worden gekocht bij de boer.

In Japan is de bloei van de (kersen)bloesem trouwens een groot feest, Hanami Matsuri genaamd. Japanners trekken de parken in om te picknicken onder de lichtroze bladerdaken. Waarbij tevens de vergankelijkheid van al die moois wordt herdacht, want voor je het weet liggen de tere blaadjes alweer op de grond.