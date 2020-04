Lenin 150 jaar dood: lichaam blijft in mausoleum

Toen Lenin op 21 januari 1924 op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte overleed, had hij nog net het begin kunnen meemaken van de Sovjet-Unie, waarvoor hij met zijn bolsjewistische staatsgreep in oktober 1917 in Petrograd de basis had gelegd. De USSR zou tot december 1991 blijven voortbestaan.

Burgeroorlog

Dat Lenin nog altijd als bezienswaardigheid is te bewonderen lijkt wonderlijk, want de afgelopen decennia zijn steeds meer details naar buiten gekomen over zijn ronduit misdadige aard, de genadeloze wijze waarmee hij in de jaren van de burgeroorlog , toen de tsaristische ‘Witte’ troepen vochten tegen de ‘Rode’ bolsjewistische, tegenstanders liet vermoorden. Hij legde de basis voor de latere terreur onder Stalin, die aan miljoenen mensen het leven kostte.

Broer

Lenin werd als zoon van een adellijke onderwijsinspecteur geboren in het landelijke Simbirsk. Als rechtenstudent leek hij voorbestemd het bevoorrechte leven te leiden van zijn familie. Dat veranderde op slag na de dood van zijn oudere, revolutionaire broer Aleksandr die in 1887 ter dood werd veroordeeld nadat hij in verband was gebracht met een aanslag op tsaar Alexander III. Ook Lenin werd revolutionair.

Revolutie

Na jarenlange ballingschap keerde hij in het voorjaar van 1917 naar Rusland terug om de revolutie te verzilveren. President Vladimir Poetin heeft gezegd dat Lenins lichaam in het mausoleum blijft liggen om splitsing in de samenleving te voorkomen. De nog levende Russen wier bestaan in het teken stond van de opbouw van het Sovjetvaderland wil hij niet schofferen.