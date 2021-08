Dagrecept: Zo maak je een fijne Franse ratatouille

Er is ook mogelijk een verband met het het woord ’rats’ uit het gezegde ’in de rats zitten’, waarmee soldatenkost werd bedoeld. Leuk hoe woorden zich ontwikkelen, vindt u niet?

Een dierbare vriend van me maakte het altijd met gehakt en krieltjes, maar rijst werkt ook prima. Volgens klassiek Frans gebruik worden de groenten eerst apart gestoofd voordat ze worden samengevoegd, maar kort na elkaar in de pan is echt geen doodzonde. Zo denkt Alain Caron, die het gerecht opnam in De Bijbel van de Franse keuken, er ook over.

Verwarm de olijfolie en fruit de knoflook en uien aan; bak eerst de aubergine, voeg dan de paprika en courgette toe. Na 10 minuten, als alles gaar is, kan de gesneden tomaat erbij. Voeg dan het boeket toe en laat het nog een kwartier doorwarmen. Breng verder op smaak met zout en peper, serveer het met krieltjes of rijst.

Nodig:

- 4 el olijfolie

- 1 teentje knoflook (gehakt)

- 2 uien (grof gesneden)

- 1 aubergine en 1 rode

paprika (grof gesneden)

- 1 courgette (grof

gesneden)

- 3 tomaten (grof gesneden)

- 1 kruidenboeket (extra tijm)

- zout en peper