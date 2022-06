Zevenblad bestrijden zonder gif: zo doe je dat

Zevenblad heet ook wel tuinmansverdriet of heers, en die namen zeggen al genoeg. Het is een hardnekkig woekerend onkruid, vooral te vinden op schaduwplekken. De plant wordt ongeveer 80 centimeter hoog en onderaan de stengel zijn de bladeren zeventallig. Van mei tot augustus ontstaan roze of witte bloemen. Veel mensen maken de fout om zevenblad handmatig te verwijderen. Dat gaat gemakkelijk maar: de wortelstok blijft in de grond zitten en groeit vrolijk verder. Bespuiten met pure azijn is een goed alternatief voor werken met gif. Gewoon een plantenspuit vullen en de bladeren bevochtigen. Een andere oplossing is het planten van een sterkere soort waartegen zevenblad het onderspit delft, zoals de bodembedekkende ooievaarsbek.

