Dagrecept: Lasagne van aubergine en kalfsgehakt

Deze is wat lichter omdat we de pasta vervangen door aubergine; een smakelijke vondst Sandra Bekkari uit haar boek Family Food (Borgerhoff & Lambregts). Ook gaat er kalfsgehakt in, maar je kunt natuurlijk ook ander gehakt nemen. De harissa zorgt voor een Marokkaanse pittige noot.

Snijd de aubergine in plakken in de lengte. Bestrooi met zout en laat 15 minuten staan. Spoel het zout eraf en dep ze droog. Bak ze een paar minuten in een pan met olijfolie. Kruid met peper en een snufje zout. Stoof de ui en de knoflook aan in een pot met olijfolie. Voeg de harissapasta toe en bak even mee. Voeg het kalfsgehakt toe en bak rul. Kruid met peper en zout. Voeg de tomatenblokjes en de oregano toe en laat 15 minuten zachtjes sudderen.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Roer het ei los met de ricotta en voeg de helft van de mozzarella toe. Kruid met peper, zout en de Italiaanse kruiden. Doe een laagje tomatensaus in twee ovenschaaltjes. Beleg met de aubergineplakken en de helft van het ricotta-mengsel. Herhaal en werk af met de rest van de mozzarella. Bak 25 minuten en maak af met de oregano.

Nodig voor 2 personen:

- 1 grote aubergine

- 1 rode ui (fijngesneden)

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 1 tl harissa-pasta

- 200 g (kalfs)gehakt

- 400 g tomatenblokjes

- 1 flinke hand verse oregano

- 1 ei, 125 g ricotta

- 100 g mozzarella (geraspt)

- ½ el Italiaanse kruiden