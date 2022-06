Recept: zo maak je een lekkere club sandwich met haring

Nodig: 3 haringen, 12 sneetjes donker volkorenbrood, guacamole, avocado in plakken gesneden, sap van een halve citroen, 1 klein bietje (gekookt), 2 el bieslook (fijngeknipt), zout en versgemalen zwarte peper, 50 g rucola.

Bereiding: Halveer de haringen en snijd de helften schuin in stukken van 4 cm. Rooster de sneetjes brood in een contactgrill of in de koekenpan met wat olijfolie. Snijd het gekookte bietje in heel dunne plakjes en druppel daar een beetje citroensap overheen. Maak een mengsel van de guacamole, de bieslook en 1 eetlepel citroensap. Zout en peper naar smaak. Smeer de guacamole-spread over het geroosterde brood.

Verdeel de rucola over acht sneetjes en leg daar de stukken haring, plakken avocado en dunne bietplakjes op. Deze 8 sneetjes verdeel je over 4 borden. Stapel per bord 2 sneetjes op elkaar. De laatste 4 sneetjes leg je als ’deksel’ boven op de club sandwich, met de guacamole-spread naar beneden. Snijd de club sandwiches diagonaal in 2 schuine stukken.