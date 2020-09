Recept van de dag: sperziebonen (maar dan nét iets anders)

Nodig voor twee personen:

300 gr gemengde bonen zoals sperziebonen en snijbonen

1 ui, zeer fijngesneden

1 vleestomaat, geraspt of in blokjes

1 teen knoflook, geraspt

zout en peper

1 theel tafelazijn

Bereiding:

Eigenlijk gaat het zo: je neemt een koekenpan en een klont boter en daar zet je een uitje in aan, zo fijngesnipperd zoals eigenlijk alleen Mevrouw Maigret dat kan.

Alleen doorschijnend laten worden. Doe er dan de blokjes tomaat bij. Mijn nieuwste inzicht is dat je die tomaat ook kan raspen, maar blokjes mag ook. Snij of breek de bonen. Doe ze ook in de pan. Giet er water bij tot de bonen precies onderstaan. laat koken. Wat zout is prima nu. Misschien nog een blaadje laurier.

Laat koken met de deksel open tot je de boter weer hoort knetteren. Dan is het vocht weg en zijn de bonen gaar met een licht jasje van tomaat. Nog even een knoflookteen rauw erboven raspen? Wat peper? Twee druppels azijn? Zo eet je bonen.

Oh, en in Armenië heet dit Lobi en vraag me niet waarom of hoe ik dat weet.