Binnenkijken Bij Monique thuis is bijna alles roze: ’Ik word er vrolijk van’

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

„Het is een knus en kleurrijk geheel geworden waar ik rust vind”, aldus Monique. Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Monique van der Niet (44) in Noordwijk aan Zee.