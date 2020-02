Woontrend: zeg het met bloemen

Het nieuwe bloemrijke dekbedovertrek uit de Essenza Fleur-collectie is in combinatie met het ronde kleed met hetzelfde bloemenpatroon een echte eyecatcher. Voor een klassieke woonstijl decoreer je het met een groots boeket. De hortensia in combinatie met pluimgrassen maken de sfeer iets minder formeel.

Ⓒ Essenzahome.nl

SCHOT IN DE ROOS

Een goedgekozen dekbedovertrek kan zomaar voor een heel nieuwe sfeer in de slaapkamer zorgen. Met het nieuwe bedtextiel-collectie Fleur van essenzahome.nl krijg je al snel een fris voorjaarsgevoel. Wil je helemaal los? Combineer het met een nieuw en decoratief behang en verf je raamkozijnen in een klassieke kleur, zoals groen of donkerpaars. Dat is pas slapen in stijl!

Ⓒ Dessotarkett.nl/Pierrefrey.fr

CHIC DE PARIS

In de klassieke slaapkamer draait het vooral om stijl en luxe. Een kamerbreed hoogpolig tapijt met een gesneden pool (dessotarkett.nl) zorgt voor wat extra comfort. De nieuwste trend op gebied van wanddecoratie is een panoramisch behang. Denk een wandvullend schilderij, zoals het nieuwe behang ‘Le Parc’ (prierrefrey.fr), geïnspireerd op een 18e eeuws werk van de kunstenaar en landschapsarchitect Louis de Carmontelle.

STYLINGTIP: KLASSIEK

De klassieke woonstijl is tijdloos. Niet voor niets is ’ie geïnspireerd op woonstijlen uit voorgaande eeuwen. De romantiek en nostalgie van weleer mogen herleven, maar er moet wel een vertaalslag gemaakt worden naar het nu. Dat doe je bijvoorbeeld met trendy kleuren als groen, paars en karamel.

Ⓒ Geurkaarsen van vanillasky.nl, accessoires van bloomingville.com.

LA VIE EN ROSE

Geen sfeer zonder geur. De geurkaarsen van vanillasky.nl staan mooi op een bijzettafeltje, met als extra accessoires een verzameling vazen van gekleurd glas (bloomingville.com). De handspiegel van alacollection.com doet je denken aan de pracht en praal van het Franse hof. Combineer met een klassieke lampenkap met - natuurlijk! - bloemenprint et voilà; de sfeer is compleet!

Kijk voor meer wooninspiratie op trendcompass.nl.