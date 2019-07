Review: World War Z

Hoe zou het zijn om te leven in een wereld vol met hongerige zombies om je heen? Er zijn een paar games die je zonder problemen in de rol van een wanhopige overlevende laat kruipen. Eén van de nieuwste titels binnen dit genre is World War Z.

In een avontuur dat je over de hele wereld laat reizen, kruip je in de spreekwoordelijke huid van talloze overlevenden om flink wat zombies een kopje kleiner te maken. Het is een actievol avontuur met een hoop hoogte-, maar helaas ook dieptepunten.

Wat is het?

Zombies, walkers, crawlers, zeds, er zijn vele benamingen voor de gekke ondode wezens die je in veel films en series terugvindt. De hongerige beesten zijn op talloze manieren in beeld gebracht, maar hun einddoel is altijd gelijk: ze snakken naar vers mensenvlees. Ook in de wereld van de games zijn de gekke monsters op allerlei plekken terug te vinden en een van de nieuwste zombie-avonturen is World War Z van uitgever Focus Home Interactive. Voor sommigen kan die titel bekend voorkomen.

In 2013 verscheen er al een gelijknamige film met de heldhaftige Brad Pitt in de hoofdrol als slimme zombieverdelger die het op moest nemen tegen hordes van de gekke wezens. Hoewel de titel dus één op één is overgenomen, heeft de game World War Z verder weinig te maken met de capriolen van Brad Pitt. In plaats daarvan haalt ontwikkelaar Saber Interactive haar inspiratie uit het originele boek met wederom dezelfde titel. Verspreid over vier losstaande campagnes zie je de zombieplaag door de ogen van verschillende groepen overlevenden. Hierin neem je het op tegen hordes hongerige zombies die het op jou en jouw drie vrienden gemunt hebben.

Jazeker, je hoeft in deze third-person shooter gelukkig niet in je eentje het gevaar te trotseren. Middels online multiplayer word je bijgestaan door drie vrienden dan wel willekeurige spelers om co-operatief de druk wat van je schouders af te halen. Via lineaire levels leidt de game je van het beginpunt naar de veiligheid die bij de finish wacht. Tussendoor vind je regelmatig plekken met verse munitie en gloednieuwe wapens om je strijdkracht te vergroten. Die schietijzers variëren van simpele handgeweren tot automatische shotguns en machinegeweren.

Op die manier kun je zelf je speelstijl ontwikkelen en ontdekken op welke manier jij het makkelijkst alle zombies met de grond gelijk maakt. Bovendien kun je die tactieken verder doorvoeren bij het kiezen van een specifieke klasse met elk zijn voor- en nadelen. Een Gunslinger doet bijvoorbeeld meer schade met de verscheidene wapens die je tegenkomt, terwijl een Medic erop gericht is om zichzelf en anderen constant van volle levensbalken te voorzien. World War Z herbergt dan ook een aantal versimpelde functionaliteiten die je vaak terugvindt in Role-playing games; personaliseer jouw speelstijl en spendeer punten aan vaardigheden die jouw karakter verder uitdiepen en specialiseren.

De bovenstaande optelsom resulteert in vermakelijke hersenlozeactie waarbij je flink wat lood kunt rondknallen. De vier campagnes die je kunt doorspelen bieden elk een gloednieuw gebied om te verkennen en ogen dan ook elke keer vers. Van de koude straten van Moskou tot de havens van Tokio, je kunt je ogen uitkijken tijdens het vele schietwerk.

Is het wat?

Verwacht alleen niet te veel diepgang van de gameplay die je in World War Z krijgt voorgeschoteld. De eerdergenoemde klassen geven je weliswaar specifieke eigenschappen, maar die vaardigheden zijn niet zo baanbrekend verschillend dat het écht uitmaakt met welke klasse je op pad gaat. Zolang je een goed geweer in handen hebt en capabel kunt schieten, kom je een heel eind. De lengte van de in totaal vier campagnes is met een speeltijd van zo’n vier à vijf uur niet gigantisch, om maar te zwijgen over de competitieve multiplayer die in de game is gestopt.

Die had net zo goed weggelaten kunnen worden om ruimte te maken voor een extra verhalende campagne, want met modi als Team Deathmatch en King of the Hill is deze modus weinig inspirerend. Een paar potjes is het vermakelijk, maar niet lang daarna zoek je je plezier weer elders. Ook de gameplay van World War Z zelf is niet heel innovatief.

De blauwdruk die in de game terug te vinden is (lineaire levels gevuld met zombies die in co-op gespeeld kunnen worden), kan zonder problemen teruggekoppeld worden naar oudere games binnen het genre. Vooral de Left 4 Dead-games van ontwikkelaar Valve zijn hier duidelijk als inspiratie gebruikt. De gameplay voelt vergelijkbaar aan en ook de type zombies die je tegenkomt lijken zo te zijn overgenomen, hetzij met een andere naam. Dat die gameplay ijzersterk in elkaar steekt, staat als een huis boven water. World War Z schiet dan ook lekker weg.

Toch mist een beetje aan innovatie binnen de titel en dat is best jammer. Het enige dat er echt tussenuit springt binnen het totaalpakket zijn de gigantische zwermen zombies die op je af komen tijdens de climaxmomenten in de verschillende levels. Met zijn honderden tegelijk komen ze op je af gerend en zelfs na de tiende keer blijft dit imponerend. Op dat soort momenten voel je je oprecht opgejaagd, net als in bijvoorbeeld een nagelbijtend spannende aflevering van The Walking Dead. Het laat goed zien waar de techniek vandaag de dag toe in staat is en wellicht had ontwikkelaar Saber Interactive hier meer mee kunnen en moeten doen, getuige de technische oneffenheden die nu nog in de game zitten.

Zo is het meermaals voorgekomen dat vrienden zonder pardon uit de spelgroep werden gegooid door de game en zich ook niet later alsnog weer bij de rest konden voegen. Maar ook karakters die vastzitten tussen deuren of muren zijn niet zeldzaam. Zonde, want dit soort problemen halen het plezier al snel bij je weg en geven je eerder zin om wat anders te gaan doen dan de wereld een stukje veiliger te maken van de digitale zombieplaag die heerst.

Plus & min

+ Vier speler co-op plezier

+ Gigantische hordes zombies

+ Bezoek diverse locaties

- Hoeveelheid content valt tegen

- Weinig nieuws om het lijf

- Technische slordigheden en beperkingen

Conclusie

Door al die pijnpunten voelt World War Z nu aan als een doorsnee co-op shooter en niet meer. Er is zeker leuks te vinden in dit pakket met toffe en gevarieerde locaties, online vermaak met maximaal drie anderen en duizenden zombies op je scherm. Het is alleen jammer dat het gebrek aan innovatie en de technische beperkingen de potentie van deze zombiegame grotendeels onderuit halen. Het feit dat je niet een privésessie kan maken met je vrienden of het willekeurig verwijderen van mensen uit je party zijn daar slechts twee voorbeelden van. Wellicht dat er in de toekomst nog gesleuteld kan worden aan de formule, maar voor nu weet World War Z als game haar belofte helaas niet helemaal waar te maken.

Dit artikel is in samenwerking met xgn.nl.