Top 3: de goedkoopste (en duurste) foodie-steden in Europa

Holidu, een zoekmachine voor vakantiewoningen onderzocht in welke Europese steden eten en drinken het goedkoopst is. Met behulp van de Cost of Living-gegevens van Numbeo, heeft Holidu 150 steden beoordeeld op hun gemiddelde kosten van een fles wijn tot een mid-range maaltijd voor twee.

De conclusie: Belgrado staat op nummer 1 als de goedkoopste stad in Europa voor fijnproevers, terwijl Oslo de duurste stad in Europa (en de wereld!) is voor culinaire liefhebbers.

Top 3 goedkoopste Europese steden voor foodies

1. Belgrado

Ⓒ 123rf

Met een gemiddelde prijs van minder dan 30 euro voor een driegangendiner voor twee personen, is Belgrado officieel de ideale locatie voor je volgende foodie-geïnspireerde stedentrip. Deze hoofdstad heeft een bruisende sfeer en is perfect voor iedereen die op zoek is naar een meer ruige, ondergrondse scene. Maar wat voor vibe je ook te pakken hebt, de stad biedt onovertroffen gastronomische hoogstandjes voor iedereen - of dat nu fine dining is voor een hoger budget of edgy streetfoodkraampjes om diegenen die gewoon van lekker eten houden voor een spotprijsje tevreden te stellen.

2. Boedapest

Ⓒ 123rf

Thermische baden, indrukwekkende architectuur en een ongelooflijk nachtleven zijn niet de enige redenen waarom Boedapest een geliefde bestemming is voor een stedentrip. De horeca is er ook van topklasse! Een maaltijd in een goedkoop restaurant kost gemiddeld zo'n €6,56 en de prijs van een lokaal biertje is €1,71. Je hoeft dus niet ieder dubbeltje om te draaien tijdens je vakantie hier.

Een van de beroemdste attracties van Boedapest zijn de Ruin Bars, een verzameling bars die zich in verlaten gebouwen bevinden en versierd zijn met kleurrijke graffiti en planten. Dus als hipster-vibes voor een betaalbare prijs je ding is, dan is Boedapest the place to be!

3. Sofia

Ⓒ 123rf

Toeristen in Bulgarije gaan vaak skiën in de bergen of zonnebaden aan de kust, maar de moderne en jeugdige stad Sofia mag je zeker niet overslaan. Het feit dat deze stad vaak over het hoofd wordt gezien, maakt het een aantrekkelijke keuze voor mensen die op zoek zijn naar een verborgen juweel zonder al te veel toeristen. Op het gebied van eten en drinken vind je een enorm aanbod aan horecagelegenheden verspreid over de stad. Dus of je nu zin hebt in typisch Bulgaarse snacks, een veganistische maaltijd of een ambachtelijk biertje, je vindt het hier.

Top 3 duurste steden

Ⓒ 123rf

Oslo is de duurste foodie-stad in Europa (en de wereld) voor een maaltijd

Oslo is de duurste foodie-stad op de ranglijst! De Noorse hoofdstad torent er bovenuit op alle fronten, maar vooral als het gaat om een middenklasse maaltijd voor twee, die je rond de €98,86 kan kosten. Hoewel het prijziger is, houden de Noren het kwaliteitsniveau hoog. Laat je vooral verleiden door hun gerookte zalm of kjøttkaker. Zorg ervoor dat je spaart voor de volgende reis naar Oslo, als die op je wensenlijstje staat van culinaire bestemmingen.

Op de tweede en derde plaats komen de Zwitserse steden Zürich en Genève

Als je naar Zwitserland gaat, is het geen verrassing dat twee van de drie duurste foodiesteden in Europa en de wereld tot dit beruchte prijzige land behoren. Het hoge prijskaartje voor een reis naar Zwitserland is het echter wel waard! Als bakermat van de verrukkelijke chocolade en de heerlijke raclette, weten de Zwitsers wel wat goed eten is. Een driegangendiner voor twee kost in Zürich ongeveer €116,97, en een biertje kost in Genève €7,31. Ook hier is het dus even goed sparen, voordat je jezelf trakteert op een culinaire vakantie naar Zwitserland.Onderzoeksmethode:

Om deze index van culinaire steden samen te stellen, heeft Holidu eerst een lijst van meer dan 150 steden samengesteld op basis van 'The world's 100 best cities' van bestcities.org en aanvullende bronnen. We hebben Numbeo's ‘Cost of Living’ database gebruikt als de primaire bron van data voor deze ranglijst, waarbij we de data in maart 2022 hebben verzameld. Met behulp van deze database hebben we gekeken naar de beschikbare gegevens voor de restaurant- en levensmiddelencategorieën in elke stad. Alleen de steden waarvoor alle datapunten beschikbaar waren, kwamen in aanmerking. Vervolgens hebben we de steden gerangschikt van eerste (goedkoopste) tot laatste (duurste), waarbij sommige factoren als “belangrijker” meegenomen zijn dan andere. Vervolgens hebben we de scores bij elkaar opgeteld om een totaalscore te krijgen, waarna we de steden hebben gerangschikt op basis van deze totale eindscore. Voor de volledige onderzoeksmethode en lijst van bronnen kan je terecht op onze onderzoekspagina.

Klik hier voor de volledige wereldranglijst en een interactieve kaart.