Leinie (76) knuffelt gerust met haar stokoude Toyota

Auto: Toyota Starlet 1.0 DL

Bouwjaar: 1988

Geschatte waarde: Onvervangbaar

Motor: 0,9-liter viercilindermotor, 54 pk

Topsnelheid: 150 km/h, 0-100 km/u: 13,5 s

„We kochten de Toyota van mensen die naar Nieuw-Zeeland gingen emigreren. Op dat moment was hij een jaar oud. Ik had niet verwacht dat we de auto zo lang zouden houden, maar we hebben in 32 jaar nooit een reden gehad om ’m weg te doen. De teller staat tegen de 160.000 kilometer en hij doet het altijd.

Nou ja, we hebben er twee keer de Wegenwacht bij gehad. De eerste keer had ik de sleutels in de auto laten liggen. De Wegenwachter reed in een splinternieuwe Toyota op waterstof. Leuk hoor, maar ik zou de Starlet er niet voor willen inruilen. De tweede keer was vanwege een versleten accu. De Wegenwachter zei: ’Wat een leuke auto, die kan ik nog met een nagelschaartje repareren!’

Kenteken-avontuur

Toen jaren geleden de nieuwe Europese kentekens kwamen, bestelde de garage telefonisch nieuwe kentekenplaten. Een tijdje later parkeerde ik bij het station. Toen ik terugkwam, was de auto verdwenen. Gestolen, dacht ik. Wat bleek: hij was in beslag genomen vanwege vervalste kentekenplaten... Er was iets misgegaan met bestellen, want op de nieuwe kentekenplaten stond een D in plaats van een P.

Voor dagelijks gebruik hebben we een grote, moderne auto. De Toyota houden we er gewoon bij. Een heerlijke auto. Geen airconditioning noch stuurbekrachtiging, maar de verwarming is fantastisch en door de smalle banden gaat inparkeren moeiteloos. We hebben de Starlet zo lang dat het officieel een oldtimer is geworden. Het is echt mijn lievelingetje. Hij wordt regelmatig gewassen, gepoetst en geknuffeld.”