Op Terschelling kom je volledig tot rust, daar kan geen tropisch eiland tegenop

Terschelling is een eiland om volledig tot rust te komen. Je vindt er uiteenlopende natuur, unieke opgedoken en opgegraven schatten en heerlijke delicatessen van het wad. Als het weer ook nog eens meezit, kan er geen tropisch eiland tegenop!

Terwijl we met ons bootje dichterbij komen, verschijnt een zandbank aan de horizon. Deze oogt echter anders dan anders, want hij is voorzien van een zwart stekelig tapijt. Wanneer we op laarzen het wad bij Terschelling betreden, wordt duidelijk dat deze hele zandbank is bedekt met oesters die we mogen rapen en oppeuzelen.

We zijn op excursie met Werner Zuurman, horecaondernemer en eigenaar van de Oesterfabriek op Terschelling. Als enige heeft hij op het Waddeneiland een vergunning om oesters te rapen en hij vaart meerdere keren per week uit om ze te rapen voor zijn restaurant en voor levering door heel Nederland. We namen de Oesterexpress bij het water De Kom, vlak bij de veerhaven van Terschelling.

De haven van West-Terschelling waar je de Oesterexpress neemt naar de raapplekken. Ⓒ Reza Bakhtali

„Deze excursie is ontstaan omdat mensen graag mee wilden om oesters te rapen. Jullie gaan er zoveel mogelijk eten, maken een wandeling op het wad en we eindigen met een glaasje prosecco”, vertelde Zuurman voor ons vertrek. „Ik ben in 1994 met de oesterhandel begonnen, Er komt meer bij kijken dan alleen rapen. Je bent ambassadeur van het wad en de mensen leren niet alleen over oesters, maar ook over de natuur die daarmee samenhangt.”

Zuurman weet precies welke oesters hij moet kiezen om te steken. Even later glijden de heerlijkste verse exemplaren in onze keel. „Kijk even ónder de oesters: er liggen ook kokkels en onder de oesters schuilen vele kleine krabbetjes en grijze garnalen als het vloed is. De stekelige oesters bieden ze bescherming. De grijze garnalen zijn de schoonmakers van de Wadden; ze eten alles op de bodem op. Het is één groot voedselweb.”

Gaaf om te zien waar de zilte lekkernij vandaan komt. Twee uur later zijn we weer aan wal, de buik rond, klaar om het eiland te ontdekken. Dat doe ik samen met Michel Aaldering, directeur van de lokale VVV. Een geboren Groninger die graag op op het eiland werkt. We rijden naar de oostelijke punt, vlak bij het dorp Oosterend. De natuur verandert naarmate je naar het oosten rijdt.

De hoofdstad West-Terschelling is meer bebouwd en je vindt er onder meer vuurtoren De Brandaris, winkelstraten, de jachthaven en hotels en bungalowparken. Zo verblijven wij in het sfeervolle Hotel Schylge.

Noord-Hollands

„Schylge is het Friese woord voor Terschelling”, vertelt Aaldering. „Toch is Terschelling oorspronkelijk Noord-Hollands. Dat zie je terug in het oude centrum van West-Terschelling in de stijl van de oude huisjes. De Duitsers hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog besloten om het eiland deel van Friesland te maken. Dat is nooit teruggedraaid.”

Halverwege het eiland passeren we Midsland. Dit dorp ontstond ooit op een stukje strandwal met duinbegroeiing in een zeer natte omgeving. Na 1500 groeide het uit tot het bestuurscentrum van Terschelling, inmiddels wordt vanuit West-Terschelling bestuurd. „Dat deed de trotse bewoners na al die jaren toch een beetje pijn”, weet Aaldering.

Sinds de jaren 50 nam het toerisme een grote vlucht. Midsland werd het centrum van campings en hotels. We komen langs het charmante winkelstraatje Oosterburen waar ook wat horecazaken zijn gevestigd zoals Danscafé De Stoep. Hé, daar ben ik 25 jaar geleden geweest! Aaldering vertelt dat het hardcore jongerenseizoen steeds korter wordt. „Omdat de jeugd voor hetzelfde geld naar Spanje of Portugal kan waar wat betreft alcohol minder op leeftijd wordt gelet.”

Inmiddels komen er veel meer gezinnen en oudere vakantiehangers die er graag met de fiets op uit trekken. „De tenten hebben plaatsgemaakt voor huisjes die van alle gemakken zijn voorzien.” Ook in De Appelhof, gelegen in het agrarische dorp Formerum, staat nu een hele rits huisjes. Best bizar om hier weer na zoveel tijd te staan.

Scheepswrakken

Schuin tegenover De Appelhof vind je het ontzettend leuke Wrakkenmuseum, opgericht door wrakduiker Hille van Dieren die al sinds 1975 inventarisstukken van de vele scheepswrakken rond het eiland opduikt.

Het is een knotsgek museum vol opgedoken en gejutte voorwerpen sinds 1650: van metalen duikuitrustingen en kanonnen tot servies, sneakers en drijfhout waarvan Van Dieren een heuse speeltuin heeft gebouwd. In dit museum brengt zowel jong als oud rustig uren door. Midden in de tuin staat een mooi monument, gemaakt van gevonden flessen. „Een eerbetoon aan zijn overleden vrouw”, vertelt Aaldering.

Het Wrakkenmuseum is een grote verzameling van opgedoken en gejutte voorwerpen. Ⓒ Reza Bakhtali

Naarmate je je verder naar het oosten beweegt, wordt het landschap agrarischer, met boerengehuchten en luierende koeien. We belanden uiteindelijk bij de Boschplaat, gelegen voorbij het dorp Oosterend. Waar we alleen het ruisen van de zee horen en de zon in het water schittert. Wat een rust vergeleken met West-Terschelling! Links zien we het Wierhuis liggen, een groepsaccommodatie die bij vloed zowaar onderloopt, maar daar is het verblijf op ingericht, vertelt Aaldering.

We rijden verder richting het duingebied aan de Noordzeekant. Je vindt er verschillende uitkijkplekken die de moeite waard zijn. Kaapsdune bijvoorbeeld, ter hoogte van boerderij De Zeekraal. Aan het einde van de houten trap worden we beloond met een panoramisch uitzicht over Oosterend, de Waddenzee en de duinen. Alsof we op safari zijn, maar dan zonder de wilde dieren.

Overigens lopen er wel reeën op het eiland rond. Lang ging het verhaal dat ze de Waddenzee zouden zijn overgezwommen. Broodje aap, natuurlijk. Ze zijn lang geleden op illegale wijze uitgezet, inmiddels horen ze net zozeer bij Terschelling als het wad. Ze bevinden zich meestal in de bossen aan de westkant van het eiland, in de buurt van West-Terschelling.

Even later belanden we in deze bossen waar je niet alleen mooie wandelingen kunt maken, maar ook opgegraven bunkers kunt bewonderen. Initiatiefnemer van dit Bunker Museum is Hille van Dieren (van het Wrakkenmuseum). „Er stonden bijna 500 bunkers op Terschelling, allemaal door de Duitsers gebouwd. Vrijwilligers hebben er een aantal uitgegraven en in oude staat teruggebracht”, vertelt Aaldering. „Je vond hier ook een grote radarpost, dicht bij de vliegroutes van de Britten. Zo konden de Duitsers voor komende bombardementen worden gewaarschuwd.”

Ook in West-Terschelling ligt een aantal bunkers. Boven op een daarvan staat een huisje waar je kunt overnachten. In de vloer is een doorkijkje naar de oude bunker gemaakt. Ook als je er niet verblijft, moet je er zeker heen. Het sierlijke, kronkelende pad ernaartoe is een klein park met mooie planten.

Eenmaal boven heb je bovendien een prachtig uitzicht op De Brandaris, de haven van West-Terschelling en het groene strand in het uiterste westen: idyllisch. Terschelling is een eiland waar de rust en natuurpracht je omarmen.

Boschplaat op Werelderfgoedlijst

Terschelling bestaat voor ongeveer een derde uit het mooie natuurgebied de Boschplaat. Dit natuurreservaat van 10 bij 5 kilometer beslaat de oostzijde van het Waddeneiland. De Boschplaat was vroeger een hoge zandplaat en lag eeuwenlang los van het eiland. Hij werd er pas in 1931 bij getrokken met behulp van een zanddijk. Aan de noordkant heb je het brede strand met de duinen en meer oostwaarts de stuifduinen. Aan de zuidkant zijn kwelders met hun unieke vegetatie die langzaam overgaan in het slik van de Waddenzee. Het is een van de weinige Nederlandse gebieden waar de natuur nog de baas is. In 1970 kreeg het natuurgebied, als eerste stukje natuur in ons land, de status van Europees natuurreservaat. Inmiddels staat het ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Van feestplek tot museum

Ⓒ Reza Bakhtali

Bunker Museum Terschelling is gevestigd in de voormalige Duitse radarstelling Tiger, een van de weinige stellingen in Nederland die nog bijna compleet is. Het complex van zeven hectare bestaat uit 100 bunkers waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 200 Duitse soldaten woonden en werkten. Voor de renovatie was het lange tijd een geliefde, maar gevaarlijke plek (instortingsgevaar) voor illegale feesten. Vrijwilligers zijn vanaf 2012 bezig geweest om een deel van de bunkers bloot te leggen en in te richten. Gemiddeld werken zo’n 30 tot 35 personen in hun vrije tijd aan het opknappen van de stelling of als gids, gastvrouw of -heer in het bezoekerscentrum. Dit centrum fungeerde in de oorlog als kantine van de nazi’s.

Meer zon, minder regen

Wist u dat je op Terschelling gemiddeld 20 procent meer zonne-uren hebt en dat er 20 procent minder regen dan elders in Nederland valt? Omdat het een eiland is, trekt de lucht meestal wel even open. Met 71.298 hectare is dit Waddeneiland bijna de grootste gemeente van Nederland. Een groot deel van de Waddenzee (inclusief het vogeleiland Griend) hoort er namelijk bij. In de dorpen West-Terschelling, Midsland en Oosterend werden van oudsher drie verschillende dialecten gesproken.