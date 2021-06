Vijf dingen die je moet weten over de warmtepompdroger

1. Komt uw wasgoed muf uit de warmtepompdroger? Door de lagere droogtemperatuur en achtergebleven stof kan een vettige waas op de sensoren ontstaan die de vochtigheid van het wasgoed meten. Hierdoor droogt de was niet voldoende en wordt muf.

2. Ook wasverzachter kan een waas op de sensoren veroorzaken. Gebruik daarom geen wasverzachter voor wasgoed dat in de wasdroger wordt gedroogd.

3. De sensoren die het droogprogramma aansturen, zitten in de trommel. U kunt ze schoonmaken door een paar flinke scheuten wasmachinereiniger over schone vochtige handdoeken te gieten. Doe de handdoeken in de wasdroger en stel het programma in op extra droog. De handdoeken zullen de sensoren reinigen.

4. Maak het pluisfilter na elke beurt schoon. Ook de ruimte waarin het filter schuift, moet af en toe worden gereinigd met de stofzuiger of een kwastje.

5. Sommige warmtepompdrogers hebben ook een uitneembaar filter van de condensor dat moet worden schoongemaakt. Vooral dat tweede filter wordt vaak over het hoofd gezien en kan veel stof verzamelen dat muffig wasgoed kan veroorzaken.

