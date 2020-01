Familierecept: aardappelsalade

John was heel Amerikaans en haalde zomaar eten uit de ijskast, dat moest je bij ons niet proberen. En at bakken vol met ijs waar vader niet eens boos over werd. Hij sprak ook een beetje Nederlands. Daarna gingen we weer naar huis. Waar we inmiddels ook weer een vader hadden.

We hielden altijd contact. En een paar jaar geleden kwam John, inmiddels ook al zestig, voor het eerst naar Nederland. Een maand lang plezier. We sleepten hem van hot naar her en zetten hem alles voor wat we maar enigszins Nederlands vonden. Het lekkerste van alles vond hij onze aardappels. Ja, wat wil je, hij kreeg Opperdoezer Rondes. En paar weken nadat hij weer naar huis was, kwam er een kaart. Daarop bedankte hij ons in het Nederlands, ook voor de heerlijke aardappels, die, hoe heten ze ook alweer? Bovenjongens!! Je begrijpt, wij eten vanaf toen altijd Bovenjongens!”

Aardappelsalade

Aardappels wassen, in blokjes snijden en koken. Als ze gaar zijn, afgieten en iets laten uitstomen. Verhit olijfolie en bak er heel zachtjes de lente-uitjes met knoflook in. Dille erbij, wat wijnazijn en de suiker.

Giet dit over de nog warme aardappelen. Beetje zout, flink peper. Laat een uurtje zo staan. Bestrooi voor het opdienen met een berg peterselie. Voor de liefhebbers zet je er een potje Belgische mayo naast. En een beetje mosterd.

Nodig voor 4 personen:

1 kilo aardappelen (tussen vast en afkook in)

6 eetl olijfolie

4 lente-uitjes, fijngehakt

1 teen knoflook, geperst

2 eetl verse dille

2 eetl wijnazijn

1 theel suiker

2 eetl fijngehakte peterselie

Zout en peper

