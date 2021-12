Hier moet je op letten bij het uitzoeken van de juiste kerstboom

Bepaal vóór het kopen waar de kerstboom komt te staan

De plek waar je kerstboom komt te staan is bij voorkeur tochtvrij en ver weg van de verwarming. Zorg voor voldoende, maar niet te fel licht. Meet de lengte, breedte en eventueel de hoogte van de plek op, zodat je weet hoe groot de kerstboom mag zijn. Dat maakt het uitzoeken van de kerstboom ook een stuk makkelijker: er vallen er al veel af.

Met of zonder kluit?

Ben je van plan om je kerstboom zo snel mogelijk in huis te halen en zo lang mogelijk te laten staan? Ga dan (voor zo min mogelijk naaldverlies) voor een boom met kluit of in een pot. Die zijn top, want na de Kerst kun je de boom in de tuin planten.

Bekijk ook: Bespaartips voor de dure decembermaand

Koop je een afgezaagde kerstboom? Zet ‘m in een kerstboomstandaard met een waterreservoir, zodat je de boom regelmatig water kunt geven. Van de stam zaag je vijf centimeter af, voor je de kerstboom in de standaard zet.

Zet je de boom op een kruis, let er dan op dat de boom goed stabiel staat en niet zomaar om kan vallen.

Check of ’ie vers is

Als je meteen na (of misschien zelfs voor) Sinterklaas de kerstboom in huis haalt is het belangrijk dat deze een tijdje meegaat. Schud eens flink met de boom om te zien of er naalden uitvallen. Als dat gebeurt kun je beter een andere kerstboom uitzoeken, want deze is niet meer vers!

Wil je zeker weten dat je een verse boom koopt? Op veel plaatsen kun je een boom kopen die je zelf in het land moet uitzoeken en afzagen. Vaak zijn deze kerstbomen goedkoper dan een boom bij een tuincentrum. Wil je liever een duurzame kerstboom? Dan is het adopteren van een kerstboom ook een optie. Je huurt dan een kerstboom die daarna gewoon weer de grond in gaat.

Welke soort?

Inmiddels zijn er verschillende soorten kerstbomen op de markt, met elk zijn eigen kenmerken. Bepaal aan de hand daarvan welke ’t meest geschikt is voor jou.

Groene Kerstspar

De bekendste kerstboom is de Groene Kerstspar (Picea Abies), waarvan er rond de kerstdagen miljoenen van worden verkocht. De groene spar is ook geschikt om als kerstboom in de tuin te zetten. Binnen laat hij sneller naalden vallen.

Nordmann

De boom die steeds meer als kerstboom wordt gebruikt is de Nordmann (Abies Nordmanniana). De naalden glanzen, zijn donkergroen en prikken niet. Deze kerstboom houdt het binnenshuis lekker lang uit met weinig of zelfs geen naaldverlies.

Servische Spar

Verder wordt er in Nederland ook de Servische Spar, ook bekend als Omorika (Picea Omorika) gekweekt. Deze boom heeft een sierlijke vorm. De naalden vallen minder uit dan bij een gewone Groene Spar, wat ideaal is als je geen zin hebt om de hele kerstperiode extra te stofzuigen.

Blauwspar

De Blauwspar (Picea Pungens ‘Glauca’) is een heel mooie boom met stevige takken. Let wel op, want de naalden kunnen nogal scherp zijn.

Nobilis

Wil je een kerstboom uitzoeken die heerlijk geurt? Dan moet je gaan voor de Nobilis (Abies Nobilis). De takken van deze spar worden veel gebruikt voor kerststukjes. De naalden zijn zacht en vallen niet snel uit.

Conica

Wie opzoek is naar een mini-kerstboom, moet gaan voor een Conica (Picea Glauca ‘Conica’). Het is een mooie frisgroene conifeer die tussen de 30 en 80 cm groot is. Ideaal voor de vensterbank, of een kleine kamer.