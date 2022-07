Chaos op Schiphol: lezers wijzigen hun vakantieplannen

De situatie op Schiphol houdt de gemoederen flink bezig! De mailbox stroomde vol met ervaringsverhalen.

Veel lezers zijn verontwaardigd over de gang van zaken. Zo schrijft Annie Rijken dat ze vorige week „veel ellende” meemaakte. „Uren in de rij, geen personeel te bekennen en onjuiste informatie over de wachttijd. Bij de Efteling schatten ze het nog beter in.”

De meeste mailtjes gaan over gewijzigde vakantieplannen. Rob Elk: „Normaal gesproken gaan we in de zomer richting Azië voor een rondreis, nu maken we met de auto een trip naar Oostenrijk, Italië en Zwitserland en via Duitsland terug.”

Gert van Dijk had een vakantie naar Canada op de planning staan. „Maar de lange rijen op Schiphol baren ons zorgen. We hebben daarom gekozen voor een autovakantie door Polen en Slowakije.”

De familie Van Duijvenbode blijft positief. „Wij hebben onze vakantieplannen naar het buitenland opgeschort. We blijven in Nederland en gaan met de auto weg. Nederland kent ook prachtige gebieden; zo erg is dat eigenlijk niet. Het bespaart ook nog eens veel geld.”

Genieten

Voor volgende maand heb ik een reis naar Finland geboekt om vrienden te ontmoeten. Ik wil me niet laten weerhouden door de Schiphol-chaos. Lukt het niet, dan zal ik niet treuren maar van de Nederlandse zomer genieten.

Leonie Versteeg

Omboeken

Wij hebben onze vliegvakantie naar Lesbos in augustus omgeboekt naar een vakantie in Portugal, eind december. We durven een vliegreis nu niet aan. Deze zomer dan maar met de auto een weekje naar Duitsland.

P. Rijnbeek

Probleemloos

In korte tijd zijn we twee keer via Schiphol weggeweest: voor een korte stedentrip en voor een langere vakantie. Beide keren zonder problemen bij het inchecken, de securitycheck en de paspoortcontrole. Bij terugkomst langen onze koffers al op de band.

Monique van Galen

Geannuleerd

Ik woon in Wenen en had voor augustus een vakantie in Nederland geboekt. Gezien mijn hoge leeftijd toch maar besloten om de vakantie te annuleren, want ik wil geen uren in de rij staan op het vliegveld. Om over de kofferchaos maar te zwijgen.

Hendrik Roos

Afwachten

Eind mei vlogen wij vanaf Schiphol. Vlak voordat we vertrokken, zagen we heftige beelden van reizigers die uren in de rij stonden. Tot onze verbazing waren we binnen een uur achter de douane. In september gaan we naar Turkije. Afwachten maar hoe het dan zal zijn.

Hans Wijnstra