Wow! Zoveel bacteriën zitten er in je handdoeken en beddengoed

„Je lakens bevatten sporen van schimmels, bacteriën, huidschilfers, pollen, zweet, speeksel, urine en huidcellen” vertelt Philip Tierno, een microbioloog en patholoog aan de New York University School of Medicine aan Tech Insider. „Bovendien gebruiken mensen cosmetica; ze smeren oliën en crème op hun lichaam, wat vervolgens allemaal in bed komt.”

Ook uit een studie uit 2015 blijkt dat ons bed niet altijd even fris is. De studie – gepubliceerd in de Journal of Allergy – toont aan dat donskussens en synthetische kussens tussen de 4 en 17 verschillende soorten schimmels kunnen bevatten. En door de tijd heen, stelt Tierno, kunnen schimmels, bacteriën en allergenen zich dramatisch ophopen.

Een redacteur van de NRC heeft de wetenschappelijke literatuur naar het meermaals afdrogen van het lichaam met één handdoek doorgespit en stuitte op een onderzoek dat stamt uit de jaren 30. De schrijvers van het artikel, Herbert Please en Lester Himebaugh, keken met ouderwets bacteriekweekonderzoek of mensen zichzelf en elkaar besmetten via handdoeken.

Vier mensen kregen ieder zes steriele handdoeken mee naar huis. De eerste handdoek gebruikten ze één dag. Daarna droogden ze zich met de tweede twee dagen achtereen af, met de derde drie en zo verder. Na één keer gebruik telden de onderzoekers 700 tot 38.000 bacteriekolonietjes op een uitgeknipt stukje handdoek. Na zes dagen waren het er 178.000 tot 800.000.

Volgens Please en Himebaugh wordt iemand die dezelfde handdoek meer dan eenmaal gebruikt voor handen, gezicht of lichaam opnieuw geïnfecteerd met de bacteriën die eerder op de handdoek zijn achtergelaten.

Regelmatig je handdoeken (heet) wassen is daarom niet onverstandig. Als het aan de onderzoekers ligt na één keer al, maar 2 of 3 keer moet ook makkelijk kunnen.