Onderzoek: goed slapen belangrijk als je verkoudheid wil voorkomen

Althans, dat zegt het team van Neil Walsh van de John Moores Universiteit in Liverpool dat onder 1318 rekruten onderzoek heeft gedaan naar slaapkwaliteit. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep.

Een van de conclusies die de onderzoekers trekken, is dat mensen die niet genoeg (en een slechte) nachtrust krijgen, ongeveer drie keer meer kans hebben om een verkoudheid op te lopen. „Slaap is belangrijk voor onze mentale en fysieke gezondheid, inclusief het verkleinen van de kans om getroffen te worden door een virus.”

Twaalf weken lang analyseerden de onderzoekers het slaappatroon van de rekruten. Daarbij werd er onder meer gekeken welk effect hun slaappatroon had op hun gezondheid. De meeste mensen die werden opgeleid tot soldaat gaven aan dat ze gemiddeld twee uur per nacht minder sliepen nadat ze het leger in waren gegaan. Opvallend is wel dat meer dan de helft van de rekruten die minder sliepen, wel heeft aangegeven dat hun nachtrust (dus de kwaliteit ervan) beter was geworden.

Ook concluderen Walsh en zijn team dat een slechte slaapkwaliteit een verhoogd risico op een infectie betekent. Natuurlijk is het niet zo dat je meteen kans loopt om verkouden te worden als je slecht slaapt. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen, zoals een (on)gezonde leefstijl en de tijd van het jaar.