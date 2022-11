Dit mag nooit meer weg: Opa’s Berlijnse muziekdoosje

De opa van Michelle Brouwer was dol op geschiedenis. Als hobby, in het dagelijks leven werkte hij bij een bank. Toen de Muur viel in 1989 ging hij samen met zijn vrouw zo snel mogelijk naar Berlijn om een en ander met eigen ogen te aanschouwen.

„Hij was toen al tegen de zeventig, net met pensioen”, vertelt Michelle (45). „Samen met oma zijn ze er vijf dagen geweest. Hij heeft met eigen ogen gezien hoe er stukken beton uit de muur werden gehakt en gesproken met Oost-Duitsers die rondkeken in West-Berlijn.”

Was de familie op bezoek, dan kregen ze hier steevast verhalen over te horen. „Opa had dit muziekdoosje meegenomen. Op de verpakking staat de Brandenburger Tor. Ook werden er dia’s vertoond. Dan gingen alle gordijnen dicht en opa zette een scherm uit en een dia apparaat op een soort uitklaptafel.”

Bijzonder

Michelle was toen een jaar of dertien: „Ik zat op die leeftijd niet echt te wachten op al die dia’s en verhalen. Opa draaide bij de laatste dia altijd even aan het muziekdoosje en wij kleinkinderen slaakten dan een zucht van verlichting. Pas later besefte ik ook hoe bijzonder die avonden eigenlijk waren. De hele familie bij elkaar en oma maakte als hapjes blokjes kaas en augurkjes met boterhamworst erom heen.”

Dus toen opa vijf jaar geleden geleden overleed, wist Michelle gelijk wat ze graag wilde hebben uit de boedel: het muziekdoosje. Haar eigen kinderen krijgen nu de verhalen van opa te horen.