Recept van de dag: een bijna echt Russisch ei

Een van de allerleukste kookrubrieken op het internet is coquinaria.nl. Wetenschap en liefde voor koken gaan hier samen. Er staat naar aanleiding van de tentoonstelling Dining with the Czars in de Hermitage in Amsterdam een recept op van een échte Russische salade, een megagerecht dat bij ons tot een Huzarenslaatje of Russisch ei verwerd, maar vooral rond de feestdagen razend populair is. Ga maar gauw het hele verhaal lezen. Ik geef hier een huis tuin en keuken versie. Heb je zelf een leuke versie, stuur me die dan, de lekkerste komt ook hier te staan. [email protected]