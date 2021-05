Amsterdam in top 10 van steden met beste werk-privébalans

Uit een Amerikaans onderzoek van technologiebedrijf Kisi blijkt dat werknemers in Helsinki, Oslo en Zürich (Zwitserland) het het beste voor elkaar hebben als het gaat om de werk-privébalans. Ook in Stockholm en Kopenhagen doen ze het in vergelijking met andere steden goed.

De onderzoekers hebben voor deze studie meerdere data verzameld. Zo is er onder andere gekeken naar de hoeveelheid vakantiedagen die worden aangeboden en opgenomen, de mogelijkheid om vanuit huis te werken en de lengte van ouderschapsverlof. Ook de cijfers van werkloosheid zijn in dit onderzoek meegenomen.

Amsterdam

In Hong Kong, Singapore, Bangkok, Buenos Aires en Seoul zijn werknemers gemiddeld het meest overwerkt. In Japan werkt maar liefst 26 procent van de mannen regelmatig over, tegenover 8 procent van de vrouwen.

Amsterdammers werken volgens het onderzoek het minst over: ongeveer 10 procent van de werknemers is buiten hun normale werktijden nog regelmatig met werk bezig. Ook blijkt dat er in onze hoofdstad gemiddeld 24 vakantie dagen in een jaar worden opgenomen en dat ’slechts’ 8,3 procent van de werknemers overwerkt is. Onze hoofdstad staat daarmee op de negende plek in de lijst van steden met de beste werk-privébalans.

De top 15 volgens Kisi:

1. Helsinki (Finland)

2. Oslo (Noorwegen)

3. Zürich (Zwitserland)

4. Stockholm (Zweden)

5. Kopenhagen (Denemarken)

6. Ottawa (Canada)

7. München (Duitsland)

8. Vancouver (Canada)

9. Amsterdam (Nederland)

10. Sydney (Australië)

11. Hamburg (Duitsland)

12. Wenen (Oostenrijk)

13. Calgary (Canada)

14. Toronto (Canada)

15. Melbourne (Australië)

Overwerken dodelijk

De World Health Organization (WHO) maakte vorige week bekend dat lange werkdagen en overwerken voor honderdduizenden doden per jaar zorgt. Vooral beroertes en hartkwalen nemen dramatisch toe bij het maken overuren. Werkweken van minstens 55 uur zorgen voor 35 procent meer kans op beroertes en 17 procent meer kans op hartziekten.

Corona en thuiswerken stimuleren de cijfers alleen maar. „De Covid-19 pandemie verandert de manier van werken drastisch. Thuiswerken is in veel sectoren de norm geworden, waardoor de grens tussen privé en werk vervaagt”, zo liet WHO directeur-generaal Dr Tedros Ghebreyesus weten.

Het aantal gewerkte uren ging door corona omhoog. Frank Pega van de WHO gaf aan dat bij nationale lockdowns het aantal gewerkte uren met tien procent is gestegen.