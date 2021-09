Herstellen van slaapgebrek duurt langer dan je misschien denkt

De Universiteit Sapienza in Rome deed recent onderzoek naar het herstel na slaapgebrek en daaruit blijkt dat je na een nachtje (of twee) bijslapen niet bepaald echt opknapt. Twintigers die tien nachten achtereen dertig procent minder sliepen dan goed voor hen was, waren zelfs na zeven ’goede’ nachten nog steeds niet volledig waren hersteld. Die conclusie trekken de onderzoekers op basis van een analyse van de hersenen.

Slaapexpert Bhanu Prakash Kolla legt aan CNN uit dat pas na zeven nachten van goede nachtrust het reactievermogen weer op het normale niveau is. „Maar andere cognitieve taken, zoals nauwkeurigheid, zijn zelfs na zeven nachten nog niet helemaal hersteld. De studie laat ook zien dat het geheugen meer tijd nodig heeft om op het normale niveau te komen.”

Een ander Amerikaans onderzoek uit 2004 liet al zien dat mensen die twee weken lang minder dan zes uur per nacht sliepen, en het idee hadden dat ze prima functioneerden, er cognitief net zo slecht aan toe waren als mensen die twee nachten lang geen oog hadden dichtgedaan.

Chronisch

Slaapgebrek kan zelfs na een nacht al leiden tot concentratieproblemen en moeite met het leren van nieuwe dingen en het nemen van beslissingen. Ook doet het weinig goeds voor de creativiteit.

Afhankelijk van je leeftijd, wordt aangeraden ’s nachts tussen de zeven en tien uur slaap te pakken.