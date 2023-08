Jan (73) restaureert legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog: ’Dé symbolen van de bevrijding’

Militaire mancave... „Hmmm...” Spraakwaterval Jan Bonthond (73) valt voor het eerst even stil. Het doet eigenlijk ook geen recht aan waar hij zijn hele ziel en zaligheid in stopt. Hij lééft voor de restauratie van legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Een virus waarmee hij bijna zijn hele familie heeft besmet.

Nee, we krijgen niet meteen een hand van hem wanneer we de grote, wat achteraf gelegen hal op een industrieterrein in Almelo binnenlopen. „Beter even niet nu”, grijnst Bonthond die naar zijn vingers kijkt. „Beetje vet. Ik ben bezig een Jeep-motor te reviseren. Ik ga ze even wassen.”

Kunnen wij intussen mooi even rondkijken in zijn immense werkplaats. Langs de muren schappen die doorbuigen onder het gewicht van onderdelen. In het midden een reusachtige truck van de Duitse Wehrmacht. Daarnaast, op een brug, een onttakelde Amerikaanse Jeep en het karkas van een halfrupsvoertuig. Allemaal ’projecten’ van klanten waaraan Bonthond aan het sleutelen is. Een Amerikaanse Dodge truck uit 1943 die bij de ingang staat, is een eigen familiestuk.

Bevrijding

„Net als die daar, in de hoek, dat zijn mijn favorieten”, wijst Bonthond naar drie Engelse voertuigen. Op een rij staan een civiele uitvoering van een zwarte Humber staff car (1939), een Austin ambulance (’40) en een Fordson 3-tonner (’42). „Waarom ik van Britse voertuigen hou? Uit historisch oogpunt. Het zijn vooral Engelsen en Canadezen geweest die in ons land tegen de Duitsers hebben gevochten. Voor mij zijn dit dé symbolen van de bevrijding.”

Decennialang zat Jan Bonthond in de wereld van de Franse auto’s. Hij dreef een Citroën-garage en specialiseerde zich later in de aankoop en restauratie van Franse klassiekers. Vooral de legendarische ID’s en DS’en, de ’Snoeken’, hebben voor hem geen geheimen. Recent besloot hij daar een punt achter te zetten. „Ik vond het welletjes. De hele voorraad DS-onderdelen heb ik aan een specialist in Borculo verkocht. Daar is het in goede handen.”

"Hoogtepunt was de rit naar Normandië"

Zeker vier dagen per week is Bonthond nu in zijn werkplaats te vinden om zijn legervoertuigen in een topconditie te krijgen voor tochten die hij met zijn gezin en familie maakt. Hoogtepunt tot nu toe: de rit naar Normandië in juni 2014, bij de viering van 70 jaar D-day. „Onvergetelijk... Er waren zoveel originele militaire voertuigen, ja, ook Duitse. Het was een echte ’groene gemeenschap’.”

Zijn zoon Martijn en schoonzoon Alexander zijn ook regelmatig in de werkplaats te vinden en laten daar hun handen wapperen.

Martijn (46) is in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur, maar rijden in een oude legertruck vindt hij elke keer weer een geweldige ervaring. „Het is hard werken, hoor!” zegt hij. „Alles is heel basic en functioneel. Niks comfortabele vering. Toen ik jonger was, reden we veel naar evenementen, nu nog maar een paar keer per jaar. Onderweg krijgen we altijd veel reacties. Al die opgestoken duimen, prachtig!”

Toch zijn er ook mensen die het niet zo leuk vinden om een legertruck uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Martijn: „Mijn oude buurvrouw bijvoorbeeld, die de oorlog bewust heeft meegemaakt. Zij heeft toen gezien dat er mensen in een groene vrachtwagen werden weggevoerd... Dat zoiets confronterend voor haar is, begrijp ik natuurlijk heel goed.”

Trots

Martijn is er trots op dat ook zijn drie jonge dochters gegrepen zijn door de hobby. „Zo blijven de auto’s voorlopig wel even in de familie.” Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor moeder Truus.

Jan Bonthond: „Mijn vrouw was in haar werkzame leven verpleegkundige en voelde zich dan ook meteen thuis in de Engelse ambulance. We hebben er een hele ’display’ van gemaakt met brancards, medische apparatuur en dito instrumenten. Een mobiele veldpost waar gewonde militairen konden worden behandeld voordat ze naar hospitalen werden overgebracht. Die stallen we uit als we op een evenement zijn. Truus heeft zelfs een authentiek verpleegstersuniform, op maat gemaakt van originele, tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakte stof!”

Het Grote Doel van de ’Bonthondjes’ is de herdenking van D-day in Normandië, volgend jaar juni. „Precies tachtig jaar na de landing. Tien dagen lang zijn we bij de stranden, met de Dodge truck en twee Jeeps. Dat wordt heel speciaal, want het is ongetwijfeld de laatste keer dat er bij zo’n grote viering nog veteranen zullen zijn.”