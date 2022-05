Dit mag nooit meer weg: het hondje past op de sleutels

Meestal verdwijnen op school gemaakte kunstwerkjes in een la of, erger nog, in de vuilnisbak. Zonde, want het zijn natuurlijk bijzondere herinneringen. Je kunt er ook iets nuttigs van maken, geeft Joop Schut (87) als tip.

Ruim een halve eeuw geleden kwam zijn toen 13-jarige zoon thuis met deze hond van hout. „Hij zat op de Ambachtsschool in de Van Ostadestraat in Amsterdam en leerde daar voor machinebankwerker. Dit hondje was een van zijn eerste opdrachten en hij was er apetrots op.”

Toch kwam het hondje uiteindelijk in een la terecht. „Ik dacht: als we er nou een sleutelhanger van maken en het ding in de gang ophangen? Dan kan iedereen hem zien en hij is nog nuttig ook. Sleutels van de auto, van de fiets, van de box, alles hangt eraan. We hebben er zelfs vaste uitdrukkingen aan te danken. Als mijn vrouw boodschappen aan het doen is en haar sleutels hangen er niet, dan zeggen we: de hond blaft!”

De zoon werd overigens geen machinebankwerker maar chauffeur bij het Ziekenvervoer in Amsterdam. Deze maand gaat hij met pensioen. „Toch een aardje naar zijn vaartje, want ik ben zelf 43 jaar vrachtwagenchauffeur geweest”, vertelt Joop. „Een prachtig beroep. Mijn zoon is inmiddels ook opa en als hij met zijn kleinkinderen langs komt, wijst hij op het hondje en vertelt hoe hij het als 13-jarige maakte. Ik weet zeker dat dit een mooi familiestuk wordt.”

