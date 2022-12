Column Babette: De ’vernederlandste’ sushi ging erin als koek

Mijn moeder had sushi besteld tijdens ons Sinterklaasfeest. Iedereen is daar dol op, ook mijn kleine nichtje. Het viel me op dat er naast de gangbare sushi variaties met gedroogde uitjes, kip en zelfs kaas zijn. Hoewel ze daar in Japan ongetwijfeld vol walging naar kijken, ging de ’vernederlandste’ sushi erin als koek.

Het is een bijzonder fenomeen hoe wij wereldgerechten aan onze smaak aanpassen. Zo staan de gerechten bij de afhaalchinees bol van Indische en Nederlandse invloeden. Er is bijvoorbeeld weinig Chinees aan babi pangang, sambal wordt vaak weggelaten en zelfs de grootte van de maaltijden is aangepast. Wie weleens echte taco’s heeft gegeten, weet dat ze rond en zacht zijn en niets te maken hebben met de knapperige bootjes die wij bij de supermarkt kopen.

Ook staat onze bolognesesaus vér weg van de saus zoals die ooit in het Italiaanse Bologna is bedacht. Ragù alla bolognese is namelijk een stevige vleessaus die bovendien niet met spaghetti wordt gecombineerd. En dan de pizza: daar hoort natuurlijk geen shoarma op en al helemaal geen ananas!

Het programma De aardappeleters had ooit een geweldige aflevering met de Amsterdamse shoarmakoning Ben Cohen. De Israëlische ondernemer vertelt dat hij zijn beroemde shoarma nog nooit heeft gegeten omdat het van varkensvlees wordt gemaakt. Niet alleen heeft hij het lam voor varken verruild, ook heeft hij de saus aangepast.

Shoarma wordt in Israël met tahinsaus gegeten. Toen bleek dat Nederlanders dat niet lekker vinden, bedacht hij een saus van mayonaise en knoflook. Dat shoarma van varkensvlees en met knoflooksaus hier gemeengoed is geworden, hebben we te danken aan deze ondernemer die het in de uitzending heel simpel verwoordt: je moet gewoon verkopen wat de massa vraagt.

Of het erg is dat wij zo aan de haal zijn gegaan met dergelijke gerechten? In principe niet, toch? Tenzij de volgende generatie straks denkt dat sushi met kaas de standaard is.

