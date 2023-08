Deze ‘gezonde gewoonten’ zijn helemaal niet zo gezond

Het Duitse platform Fit for Fun besloot voor eens en voor altijd uit te zoeken wanneer een gezonde gewoonte nou echt gezond is. Vooral op sociale media doen veel ‘gezonde’ tips de rondte die helemaal niet zo gezond hoeven zijn. Ze vroegen voedingsdeskundige Brigitte Zeitlin om advies.

Gezonde (relatie met) voeding

Haar belangrijkste tip? Gun jezelf af en toe iets. Jezelf nooit iets gunnen is namelijk alles behalve een gezonde gewoonte, zegt Zeitlin. „Gezond zijn betekent ook mentaal gezond zijn”, zegt ze. „Wanneer je jezelf constant dingen ontzegt die je lekker vindt of waar je zin in hebt, raak je daar gestrest van of krijg je een schuldgevoel.” Niet bepaald gezond.

Daarop volgt ook haar volgende tip: tel niet elke calorie. Zeker niet als het ervoor zorgt dat je het caloriedoel nooit een keer mag overschrijden van jezelf. Dat kan voor een ongezonde relatie met eten zorgen, zegt Zeitlin. Twee dagen overslaan is niet meteen het eind van de wereld.

Wel tipt ze om zoveel mogelijk verse en onbewerkte voeding te eten. Dat is belangrijker dan constant je calorieën bijhouden. Een keertje iets eten dat als ongezond bekend staat, noemt ze geen probleem.

Lief zijn voor jezelf

Zeitlin adviseert ook om te bedenken dat gezondheid niet alleen met eten te maken heeft. „Je slaap, hoeveel stress je hebt en hoeveel je beweegt spelen ook mee.” In plaats van alleen naar eten te kijken als je je leefstijl en gezondheid onder de loep neemt, is het veel gezonden om ook te bewegen, genoeg te slapen en je stress in toom te houden.

Als laatste tipt ze dat je vooral niet te ambitieus moet zijn. „Hou je doel voor ogen, maar wees niet te streng voor jezelf.”