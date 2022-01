Zo wordt (blauwe) maandag hopelijk iets minder vervelend

Andere mensen gelukkig maken is absoluut de beste manier om zelf gelukkig te worden. Haal een kopje koffie voor je collega, koop een cadeautje voor iemand of doe vrijwilligerswerk.

Koop met geld dat je niet strikt nodig hebt, ervaringen in plaats van spullen. Ga met vrienden uit eten, naar de bioscoop of het theater.

Vrijwel elke vorm van sociaal contact maakt gelukkiger. Knoop een praatje aan in winkels of met een onbekende collega.

Stel prioriteiten. Check e-mail of WhatsApp niet te vaak en als je je mail leest, zorg er dan voor dat deze niet in je achterhoofd blijft spelen. Er zijn drie opties: of je gooit het bericht weg, of je beantwoordt het onmiddellijk, of je bepaalt het precieze tijdstip waarop je zal reageren.

Maak een lijstje van dingen waar je blij mee bent. Blij dat het zonnetje schijnt? Dat je vannacht de superbloedmaan hebt gezien? Blij met je nieuwe trui? Schrijf het op!

Muziek maakt gelukkig. Dat komt doordat het gelukshormoon dopamine in de hersenen wordt aangemaakt wanneer we ergens naar luisteren wat we mooi vinden. Luister vandaag naar je favoriete nummer en zing vooral lekker hard mee!

Praten

Mocht het met deze tips toch niet lukken, onthoud dan dat het helemaal niet erg is om een baaldag te hebben. Praat er met iemand over. Dat kan opluchten.

Waar komt het vandaan?

De derde maandag van het jaar wordt door velen gezien als de meest deprimerende dag van het jaar. De benaming Blue Monday is in 2005 bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Het is de maandag van de laatste volle week van januari, waarop mensen volgens hem treurig of neerslachtig zijn omdat goede voornemens zijn mislukt en de vakanties nog ver weg lijken.