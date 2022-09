Appen met je iemand die je leuk vindt? Deze emoji's kun je maar beter niet gebruiken

Handig: een emoji van een knipoog om de ander duidelijk te maken dat je toch écht een grapje maakt. Of (slechts) een hartje om te vertellen hoe leuk en lief je de ander vindt. Gebruik je die vaak? Vooral blijven doen!

Maar wil je dat de ander je sympathiek vindt of blijft vinden, dan zijn er een paar emoji’s die je beter niet kunt versturen.

Ter ere van de twintig nieuwe emoji’s die Unicode uitbrengt, is er onderzocht welke emoji’s nou eigenlijk het meest in de smaak vallen en welke niet onder vrijgezellen. Voor de 2022 US Emoji Trend Report van Adobe is aan 5000 Amerikaanse emoji-gebruikers gevraagd waarom, wanneer en hoe zij bepaalde emoji’s gebruiken. Ook is hen gevraagd welke ze leuk vinden om te krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat de aubergine-emoji, die vaak wordt gestuurd om een penis aan te duiden, wordt gezien als een afknapper voor een mogelijke date. Ook een boze emoji kun je logischerwijs maar beter niet naar iemand sturen. Maar dé nummer 1 emoji die je beter niet kunt sturen als je sympathiek gevonden wil worden: de drol met een lachend gezicht.

Het onderzoek heeft ook gekeken naar de emoji’s die het meeste in de smaak vallen: de emoji die een liefdevol kusje geeft, de emoji omcirkeld met hartjes en de smiley met hartjes in de ogen.

Ⓒ Adobe

De meest gebruikte emoji’s van gebruikers (zowel vrijgezel als niet vrijgezel): het huilende lachende gezicht, de duimen omhoog, het hart, het zijwaarts huilende lachende gezicht en het huilende gezicht. Overigens vallen de cowboyhoed, kers en ondersteboven smiley in de top 3 van meest verkeerd begrepen emotions.