Kasteelkamperen, festivalvibes en een zencaravan: deze zomer kamperen we nét even anders

Zomerzen

Mocht je tijdens het kamperen behoefte hebben aan de nodige beweging in de vorm van yoga: de ZEN Caravan komt naar je toe deze zomer! De Scheveningse Joy en Eddie bieden vanuit hun caravan laidback retreat weekenden aan, met de nodige yoga, meditatie, wandelingen en volop tijd voor avontuur en zelfonderzoek. Dit alles op unieke campings midden in de mooie Nederlandse natuur.

Het idee voor de ZEN Caravan ontstond in de Covid-19 tijd. Joy is yoga-docente en zangeres, Eddie muzikant en meditatiedocent. In de zomer van 2020 kochten ze een oude sleurhut en toverden hem om in de hippie ZEN Caravan.

De turquoise met roze roller parkeert deze zomer op verschillende unieke campings door heel Nederland. Jij kan je aansluiten met je eigen tent, caravan of camper en deelnemen aan het retreat. De kleine en kleurrijke Camping Buitenland, de moderne, duurzame camping Noorderloo en de met bomen omringde natuurcamping Het Bos Roept staan al zeker op het programma, kijk voor meer informatie op www.zencaravan.com.

Festivalvibe

We missen allemaal de festivals, maar met Glamp Outdoor Camp (GOC) komt dat festivalgevoel toch weer even terug. GOC noemt zichzelf een pop-up glampingkamp met een festivalvibe, met bijzondere plekken op de Veluwe, maar ook tussen historische bunkers op een verlaten militaire basis in Twente of naast het apen- en leeuwenverblijf in Burgers’ Zoo.

Het decor: check. Dan hoort bij een festivalvibe natuurlijk ook muziek. Die komt in de vorm van thema-avonden met livemuziek en samenwerkingen met inspirerende professionals die workshops komen geven. Tot slot kunnen we met de foodtrucks ook de festivalherinneringen weer even ophalen: er staan er diversen, met voedsel variërend van een varken aan het spit tot en pizza’s uit de houtoven en gezonde vegagerechten. En ja, er is uiteraard ook drank, met zelfs een eigen biertje: Glamp Blond, een ambachtelijk blond bier dat speciaal hiervoor is ontwikkeld.

In beweging kom je door te dansen, natuurlijk, maar de spieren kunnen ook worden gestimuleerd met onder meer yoga en SUP’en. Het programma vind je op glampoutdoorcamp.nl.

Kamperen als een koning

Altijd al eens een nachtje willen slapen bij het oudste en best bewaarde kasteel van Nederland? Dat kan! In de pruimenboomgaard van het Muiderslot kun je komen kamperen van 24 juni tot 12 september 2021. Zo beleef je het kasteel en de geschiedenis eens op een hele andere manier. Tent, matrasje en stoeltjes staan klaar, je hoeft alleen je slaapzak én maatje mee te nemen. Het arrangement is namelijk voor 2 personen per tent.

Als een ware koning kun je met een rijkgevulde vegetarische picknickmand eten in de kasteeltuinen, een gids neemt je daarna mee op een avondtour door het verlaten kasteel. De avond sluit je af met genieten van de zonsondergang en verhalen rond het kampvuur. De volgende dag wordt er een kasteelontbijt verzorgd. Meer informatie: muiderslot.nl/agenda/kamperen-op-het-muiderslot.