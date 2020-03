5 corona-vrije reisbestemmingen

Italië, de op-drie-na populairste vroegboek-bestemming bij Nederlanders, is zwaar getroffen door het Covid-19 virus. Ook in andere Europese topbestemmingen als Amsterdam, Parijs en Madrid heerst het virus. Je wil graag op vakantie, maar bent ongerust over je gezondheid? Dit zijn vijf alternatieve reisbestemmingen waar het virus tot op heden niet is uitgebroken.

Malta

Ⓒ Unsplash

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

Geniet van de heerlijk warme zon, megalithische tempels, prachtige rotsen en meer. Bezoek de authentieke hoofdstad Valletta waar karakteristieke balkons, kleurrijke deuren en steile steegjes het straatbeeld bepalen.

Polen

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de Poolse stad Krakau. Op het grootste middeleeuwse marktplein Rynek Główny staan wel 300 historische gebouwen, met als middelpunt de gotische Mariakerk. Daarnaast bevindt Krakau zich op een uur rijden van Auschwitz, waar u een bezoek kan brengen aan het beruchte concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog.

Hongarije

Ⓒ Unsplash

Reis af naar de prachtige Hongaarse hoofdstad Boedapest aan de oever van de Donau en bezoek het grootste regeringsgebouw van Europa, met ruim 40 kilo aan bladgoud en een half miljoen edelstenen. Verder mag een bezoek aan het wonderlijke Széchenyi badhuis niet ontbreken, dat met 15 binnenzwembaden en 3 grote buitenzwembaden een populaire trekpleister is bij spa-liefhebbers. Daarnaast is Hongarije een prima bestemming voor backpackers wegens het efficiënte en goedkope openbaar vervoer.

Malediven

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Jaagt het virus je de stuipen op het lijf? Geen beter moment dan je af te zonderen van alles en iedereen op de Malediven, dat voor slechts 0,3% bewoond is. Duik de onderwaterwereld in en ga op ontdekking naar meer dan 2000 diersoorten. Het weerbericht hoef je alvast niet te bekijken. De temperatuur bedraagt er gemiddeld 30°C door het jaar heen.

Turkije

Ⓒ Hollandse Hoogte

Ⓒ Unsplash

Tot slot kan je nog altijd genieten van de talloze all-inclusive hotels in Turkije. Wie meer avontuur wil, kan onder meer een bezoekje brengen aan Pamukkale, de stad van katoen. De plaats is bovendien een populaire bestemming in de luchtballonvaart, wat waanzinnige foto’s oplevert.