Column Babette: ’Bizar hoe mensen hun kamer achterlaten en wat ze allemaal jatten’

Het is zeker veertig jaar geleden dat ik als kamermeisje in een hotel werkte. Maar als de dag van gisteren herinner ik me hoe sommige gasten hun kamer achterlieten. De grootste horken waren beurs- en congresgangers, maar zelfs stellen die een weekendje weg waren, maakten er vaak een zwijnenstal van.

Fooi achterlaten

Misschien wel daarom laat ik een hotelkamer altijd extra netjes achter. Vind dat ook niet meer dan normaal. Ik gooi kranten, vuil en souvenirtasjes in de prullenbak, leg gebruikte handdoeken op een hoop en laat – hoe kan het ook anders – fooi achter voor het kamermeisje. Een collega vertelde dat ze de bedden ook altijd afhaalt, en een vriendin maakt de bedden zelfs netjes op. Wat overigens weer een slecht plan is, weet ik nog van de kamermeisjes. De kans op verwarring is namelijk groot. Bedden lijken onbeslapen, worden niet verschoond en de nieuwe gasten kruipen onder dezelfde lakens als die waaronder jij eerder de nachten hebt doorgebracht.

Leegroven

Over het gedrag van hotelgasten kunnen boeken worden geschreven, het is niet alleen bizar hoe mensen een kamer achterlaten, nog verwonderlijker is het wat mensen níet achterlaten. Iedereen die de hotelkamer-etiquette een beetje in acht neemt, weet dat het prima is een zeepje, kladblok en douchemuts mee naar huis te nemen, de wegwerpslippers mogen in de koffer verdwijnen maar kleerhangers, badjas en paraplu moeten echt achterblijven. Zo heb ik thuis een asbak met onder op de veelzeggende tekst honestly stolen from the Hilton. Die je dan weer als grap kon kopen bij de receptie.

Interieur mee

Vorig jaar kwamen er twee hotelgasten in het nieuws die het halve interieur van hun kamer wilden pikken. Ze hadden de douchekop al van de muur gehaald, de kussens ingepakt en toen ze betrapt werden, net de verlichting gedemonteerd. Te gek voor woorden? Hoteliers kijken er niet van op. Wekkers, handdoeken en tv’s verdwijnen met regelmaat. En opmerkelijk genoeg nog een geliefd jat-item: de bijbel. Terwijl juist daarin toch echt expliciet staat vermeld dat je niet stelen mag.

