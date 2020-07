’Sla Bali maar over!’

Patrick Monteau (38), docent Engels middelbaar onderwijs.

Mooiste reisherinnering

„In Costa Rica heb ik in het pikkedonker op een strand twee zeeschildpadden eieren zien leggen, wat eens per jaar gebeurt. De gids vertelde ons dat de vrouwtjes 40 tot 70 jaar oud waren. Het deed me beseffen hoe waardevol en lang een dierenleven kan zijn. Iedereen was stil en in het moment. Ik krijg er nog steeds kippenvel van.”

Dit was drama

„Ik zat ooit 2,5 dag vast op en rond het vliegveld van Curaçao omdat het vliegtuig kapot was. Geen airco, geen vermaak en na een dag van 20 uur wachten in een bijzonder hete hal uitgezweet terug moeten naar een vreemd hotel waar je na drie uur slapen weer een dag van 18 uur moet wachten om weer voor drie uur naar een hotel te moeten... Na zes uur slaap in 2,5 nacht en meer dan 60 uur wachten, hangen, plakken en niets kunnen doen mochten we eindelijk een vliegtuig in en terug naar Nederland.”

Ultiem souvenir

„Koelkastmagneten! Ik koop ze in elke stad of vakantie in het buitenland. Dan sta je vroeg met een ochtendhumeur je ontbijtje te maken en voel je je dankbaar en rijk dat je die trips hebt kunnen maken.”

Altijd mee

„Een boek! Heerlijk om te lezen tijdens lange busreizen of de laatste dagen op een dromerig strand.”

Ik droom nog van...

„Alles! Elke dag flitsen er dingen van alle reizen en tripjes voorbij. Ik vertel mijn leerlingen altijd dat reizen het enige is wat geld kost, maar waar je rijker van wordt. Het verandert je als mens. Je ziet armoede en beseft hoe rijk Nederland is, je beleeft avonturen met vreemden waar je dagelijks met een glimlach aan terugdenkt, je ziet ongelijkheid en beseft hoe waardevol het is om in een vrij land te leven. Je komt op plekken waar je zulke positieve en eeuwenoude energie oppikt dat het je een beter mens maakt.”

Hier moet je heen

„Winston’s Burgers and Beers op Phu Quoc eiland in Vietnam. Na een maand werkelijk verrukkelijk en gezond Vietnamees eten krijg je westerse trek in vet. De menukaart is supergrappig, want alle burgers hebben namen en er wordt met een knipoog uitgelegd waarom ze zo heten.”

Overschat

„Bali. Snel de rijstvelden in de valleien bezoeken en daarna vlot weg richting de Gili eilanden en verder naar het oosten richting Komodo, Rinca en Flores.

Alles op Bali is vervuild en er zijn veel te veel Engelse pubs en akelige sportbars waar je ver vandaan wilt blijven.”

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar [email protected].