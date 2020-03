Ⓒ foto’s Jörg Lehmann/Döllerer en Helge Kirchberger

Natuurlijk hebben ze in Oostenrijk ook schapen. Of lammeren, zo je wilt. Of ik die even wilde komen proeven. Nou heb ik ooit meegedaan aan de organisatie van het best smakende runderras in Nederland, dus op naar Golling bij Salzburg.