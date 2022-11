Kantoor-etiquette: dingen die je niet kunt maken tegenover de collega die naast je zit

Ziek naar kantoor gaan

Hoest en nies je de hele boel bij elkaar? Blijf dan vooral lekker thuis! Ook als het om een onschuldige verkoudheid gaat, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je anderen op de werkvloer aansteekt. Veel mensen kunnen het bovendien zien als een gebrek aan respect voor zijn of haar gezondheid.

Spullen dumpen

Er zijn collega’s die het liefst in een zo opgeruimde omgeving werken. Ben jij nogal chaotisch en laat je weleens jouw spullen slingeren? Of leg je jouw spullen zonder daarbij na te denken op het bureau van een ander? Dat kan als onbeschoft worden gezien. Het is voor de ander niet fijn als hij of zij de volgende ochtend éérst jouw zooi moet opruimen voordat er aan de werkdag kan worden begonnen.

Geen koptelefoon gebruiken

Vind je het prettig om te werken met een achtergrondmuziekje? Doe dan je koptelefoon op, ook al houd je de volume laag. Het zou zomaar kunnen dat degene die naast je zit jouw muzieksmaak verschrikkelijk vindt of zich door jouw muziek niet goed kan concentreren.

Ongewenste geluiden

Smaken, zwaar ademhalen, om de haverklap overdreven luid zuchten: het klinkt als een open deur, maar doe het vooral niet. Het kan de ander namelijk flink uit zijn concentratie halen.

Ga vooral ook niet negatief roddelen over anderen. Dat is niet alleen onbeleefd richting de persoon over wie je roddelt, maar ook tegenover de collega die vlak naast je zit. Die zit daar echt niet altijd op te wachten...

Onbereikbaar zijn

Heb je een koptelefoon op, probeer dan toch altijd bereikbaar te zijn voor je collega’s. Als de volume van je muziek zo hard staat dat je onbereikbaar bent voor een ander, dan komt dat behoorlijk onbeschoft over.

Je ongevraagd ergens mee bemoeien

Dat je kunt horen wat voor (privé)onderwerpen de collega’s naast je aan het bespreken zijn, betekent uiteraard niet meteen dat je je in het gesprek kunt mengen. Ongevraagd je mening geven over een gevoelig onderwerp is geen goed idee. Aan de andere kant is het ook zo: heb je iets persoonlijks te bespreken met een ander, zoek dan een rustig plekje op ver van andere collega’s.

Stinken

Spuit niet overdadig parfum op, hoe gek je zelf ook bent op het geurtje. Wat jij lekker vindt ruiken, vindt een ander misschien wel stinken. Als we het toch over vieze geurtjes hebben; denk ook aan je persoonlijke hygiëne. Wees ’s ochtends kritisch voordat je de deur uit gaat: ruik je wel zo fris...?