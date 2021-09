Magere smeerkaas getest: dit is onze top 5

Columns & Opinie

’Ik word naar van dat wijzende vingertje van al die militant schreeuwende veganisten’

Ik heb niks tegen veganisten. Voor jullie weer allemaal kneiterhard over me heen vallen. Leven en laten leven. Eet je liever geen eieren, omdat je in de veronderstelling bent dat het om de menstruatie van een kip gaat, prima. Be my guest. Geen spekjes in de stamppot, geen zuivel in je smoothie? Wat ...