Mijn reis: ’Over mijn nek van kuiken aan satéstokje’

Eerste keer

„Op 1 april 1994 ging ik, na 36 jaar bij de Koninklijke Marine te hebben gediend, met functioneel leeftijdsontslag. Veel gevaren en gezien. Mijn eerste grote reis was 18 maanden naar Nieuw-Guinea met Hr.Ms. Kortenaer in 1960.”

Indrukwekkend

„Samen met een vriendin met de Transsiberië Express in 1994. Toen nog zonder enige luxe. Slapen in een vierpersoonscabine met nog onbekende medereizigers. Geen restauratie; eten en drinken kochten we op stations. De reis werd onderbroken in Irkutsk en vandaar via Mantsjoerije naar Peking. Het Plein van de Hemelse Vrede en de Verboden Stad bezocht en uiteraard de Chinese Muur beklommen. Daarna doorgereisd naar Hongkong, Taiwan en Japan.”

Mooiste reis

„Indonesië. Schitterende natuur, gastvrije en vriendelijke mensen en heerlijk eten. Omdat we ons goed verstaanbaar konden maken, hadden we veel leuke contacten met de lokale bevolking.”

Onvergetelijk

„Bij het eiland Pulau Weh, een eiland boven Atjeh, heb ik een paar honderd meter aan de staart van een gigantische walvishaai gehangen. Terugzwemmend naar de kano kwam ik in een school mantaroggen terecht. Ze waren totaal niet schuw en enkele maakten vlak voor me achterwaartse koprollen. Ik zag kans om er één onder de buik te krabben. Tot mijn verbazing kwam de rog twee keer terug voor een kietelbeurt.”

Op het menu

„Bij de Verboden Stad in Peking stond een stalletje met eendagskuikens aan een satéstokje. Ze werden gefrituurd en door een poeder gerold. Nog nooit zoiets smerigs geproefd en ik ging in de struiken over mijn nek.”

Drama

„In 2004 huurden we in december een huisje aan het strand van Lankawi, een eiland voor de kust van Maleisië. Later bleek dat op de dag van ons vertrek een tsunami alles op het strand en daarachter had verwoest, met heel veel slachtoffers tot gevolg.”

Ultiem souvenir

„Twee levensechte borduurwerken uit Vietnam van een oude man en vrouw die waarschijnlijk treuren om het verlies van een kind in de Vietnamoorlog. Zo levensecht geborduurd dat nog niemand heeft geraden dat het niet is geschilderd.”

