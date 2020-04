Ons libido is dood – maar seks is juíst nu belangrijk

In navolging van persoonlijke ontboezemingen van columnisten hebben nu talloze koppels in tijdschrift Vogue aangegeven dat hun seksleven een flinke opdoffer krijgt. De hele dag samen, ’s nachts alleen.

Psychologe Alexandra Solomon schreef het boek Taking Sexy Back en vroeg haar 50.000 volgers op Instagram of het vele samenzijn ook resulteert in meer seks. Het antwoord was duidelijk: zestig procent ervaart een ’erotische duikvlucht’.

„Ik dacht dat mijn man en ik seks zouden hebben bij de vleet, met al die vrije tijd en minder werk. Maar het is waarschijnlijk twee keer gebeurd sinds corona”, vertelt Nicky (38), creative director, tegen Vogue. Ze is vijf jaar getrouwd. „We zijn zeker intiem en knuffelen. Maar actie, ho maar.”

Talloze anderen geven eenzelfde beeld: „Sinds de lockdown in New York is de wijnconsumptie thuis gestegen, maar de seksfrequentie gedaald”, zegt de 27-jarige Nicholas. ’Corona heeft mijn libido gekidnapt’, schreef columniste Jenn Jones eerder.

Hierom hebben we geen seks

Een van de redenen is simpel. Koppels zijn bang elkáár te besmetten. „Die angst is bij sommigen zeker aanwezig”, bevestigt Solomon. Zowel Nicky als Nicholas, die allebei anoniem willen blijven, beaamt dat.

Kinderen vormen een andere hindernis. „Er bestaat natuurlijk geen draaiboek hiervoor. Maar elke dag zitten we te hannesen, schoolroosters te maken voor de kinderen, ons eigen werk te doen – wie doet wat, en wanneer?”, zegt de 42-jarige vader van twee Hugh. Zijn vrouw bevestigt de seksval.

’Ga juíst in coronatijden van bil’

„Het allerbeste idee als je samen opgesloten zit, is seks. Je zult langer leven, en je verliest de spanning”, zei arts en presentator Mehmet Oz laatst in een tv-uitzending. Maar wat als je bang bent voor corona? Sekstherapeut Laurie Watson stelt dat mensen die worstelen met angstgevoelens juist hun toevlucht kunnen zoeken in intimiteit omdat het ’fysiologisch hormonen vrijgeeft die ons het gevoel geven geaard en verbonden te zijn’.

„Het slechte van angst is dat het bezit van je neemt, terwijl het goede van seks is dat het reguleert. Angst is de existentiële angst voor het onbekende, en liefde, seks en orgasme zijn manieren om dat te verzachten, om hier in het nu te zijn.”

