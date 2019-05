Bruine bonen met wijn

„De bonen 12 uur laten weken. Aan de kook brengen en in een half uur bijna gaar koken. Kookvocht opvangen. Ui en knoflook in olijfolie glazig fruiten. In een grote pan een laagje ui-mengsel leggen en daarop wat plakjes ontbijtspek, daar weer een laurierblad en een takje tijm op en daarop een laag bonen; vers gemalen peper erop en zo ga je door tot alles in laagjes in de pan zit. De wijn en de twee glazen kookvocht over de bonen schenken, tegen de kook brengen en op een heel zacht vuur wegzetten. Of in een oven op 90°C, nog beter!

Er mag niet geroerd worden, en als er te weinig kookvocht is dan weer rode wijn bijschenken en een beetje van het kookvocht dat je opgevangen hebt. Het laatste half uur doe je de aangebraden saucijzen erbij. Samen met selderij en winterwortel, zodat die nog gaar kunnen worden.

Serveren met stokbrood om het vocht van de bonen mee te deppen.

Nodig voor een groot gezin, net terug van buitenspelen:

• 500 gr gedroogde bruinen bonen

• 6 tenen knoflook fijngesnipperd

• 2 uien gesnipperd

• 2 takjes tijm

• 2 laurierblaadjes

• 4 glazen rode wijn

• 2 glazen kookvocht

• saucijzen

• 200 gr ontbijtspek in plakken

• 3 selderijstengels in boogjes gesneden

• 1 winterwortel in blokjes gesneden

• peper en zout op smaak brengen

